Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya’yı buluşturan Aile dizisi Salı günleri izleyici ile karşısına çıkmaya devam ediyor. Ay Yapım imzalı "Aile" dizisine Devin ve Aslan Soykan'ın yeni terapisti geliyor.

"Aile" dizisine yeni terapist geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Soykan ailesi ve ailenin gelini Devin’in hikâyesini çarpıcı olaylar eşliğinde ekrana taşıyan senaryosu Hakan Bonomo imzalı dizide Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) ile Devin’in (Serenay Sarıkaya) yeni çift terapisi Neslihan’ı başarılı oyuncu Zeynep Kızıltan canlandırıyor.

Kızıltan bu akşam ekrana gelecek 23. Bölümden itibaren final bölümü olan 30. Bölüme kadar diziye rol alacak. Neslihan’ın Devin ve Aslan’ın ardından ailenin diğer fertleriyle de seans yapacağı konuşuluyor.

Zeynep Kızıltan son olarak Exxen’de yayınlanan Onur Buldu’lu “Sizi Dinliyorum” adlı dizide terapi gören bir kadına hayat veriyordu, Aile’de ise terapist olarak seyirci karşısına çıkacak.