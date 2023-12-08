Aleyna Tilki'den sektöre sert tepki: Ölmemi isteyenler var

Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Dipsiz Kuyum, Yalnız Çiçek gibi birçok hit parçaya imza atan Aleyna Tilki, son zamanlarda sahneye çıkmasının engellendiğini söyleyerek konserlerini engellediğini belirtti.

'İŞ DÜNYASINDA HER ŞEY ÇETİN OLABİLİR AMA ÖLMEMİ İSTİYORLAR'

Aleyna Tilki, "iş dünyasında her şey çetin olabilir ama benim ölmemi istemeleri normal mi mesela? İstiyorlar çünkü bunu, gerçekten yok olmamı istiyorlar" açıklamasında bulundu.

'SAHNELERİM İPTAL EDİLİYOR, BAZI YERLERDEN BANLANIYORUM'

Şarkıcı, sosyal medyadaki paylaşımında "Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar.Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum. (Şuanda yüzyüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık)" ifadelerine yer verdi.