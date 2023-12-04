Aleyna Tilki'den teşekkür fotoğrafı! 'İlk günden trendlere taşıdınız'

‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’, ‘Cevapsız Çınlama’ gibi şarkılarıyla tanınan genç popçu Aleyna Tilki, 'Bir Gün Ol Yerimde' şarkısıyla gündemdeydi.

YÜKSEK DİNLENME SAYILARINA ULAŞTI

Aleyna Tilki'nin Doğu Swag ile seslendirdiği yeni şarkısı 'Bir Gün Ol Yerimde' dijital platformlarda kısa sürede yüksek dinlenme sayılarına ulaştı.

Şarkısı çıkardıktan sonra "Yeni şarkımız ‘Bir Gün Ol Yerimde’ yi nasıl buldunuz? İlk günden trendlere taşıdığınız için, bol bol dinlediğiniz için teşekkür ederim" notuyla pozlarını paylaşan Aleyna Tilki yine çok iddialıydı.

Elinde sigara ile paylaştığı pozu çok sayıda eleştiri alırken, yakın arkadaşı Serel Yereli ise güzel şarkıcının paylaşımına kayıtsız kalamayarak yorum yaptı.