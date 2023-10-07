Ali Atay açıkladı: İşte ekranlardan uzak kalma nedeni...

2019 yılında oyuncu Hazal Kaya ile evlenen, Fikret Ali ile Leyla Süreyya adında iki çocuğu bulanan Ali Atay, özel hayatına dair bazı açıklamalarda bulundu.

'BİR DÖNEM OYUNCULUK, BİR DÖNEM YÖNETMENLİK YAPIYORUM'

Hem oyunculuğu hem yönetmenliği bir arada götürmediğini, belirli dönemlerde yönetmenliğe ağırlık verdiğini anlatan ünlü isim; "Hem yönetmenliği hem oyunculuğu bir arada yürütmüyorum ara veriyorum. Oyunculuk yapıyorum, bir dönem yapmayıp sadece yönetmenliğe ağırlık veriyorum. Değişiyor yani. Şu an ikisini birleştirmeye çalıştığım bir dönemdeyim" dedi. Ünlü oyuncu aynı zamanda, 'Bir senaryo yazdım onu ekibimle çekip oynamayı planlıyorum. Hepsinin rahatlıkları ve zorlukları var. Hepsi bambaşka şeyler yani oynarken sadece kendinden sorumlusun, çekerken ise herkesten sorumlusun. Oynarken tek başına sorumluluk sana ait olduğu için onun ayrı zorlukları var.' açıklamasında bulundu.

'DAĞILMA SENDROMU YAŞIYORUM'

Televizyon ekranlarına ara vermesinin sebebini ise yaşadığı dağılma sendromuna bağlayan Ali Atay, ekrana iş yapmanın insanı tükettiğini belirterek; "Yalan söylemeyeyim, televizyonda çalışmak zor iş, en son bir tane dizi çektik. Yani 7-24 setteydim, benim bir hayatım ve çocuklarım var, eşim ve ailem var. Onlara hiç zaman ayıramadım, televizyon gerçek yorucu ve tüketiyor insanı. 150 dakika televizyona bir haftada iş yetiştirmek çok zor. Tükenmişlik sendromu yüzde 100 var. Yani olmaz mı?" diye konuştu.

'150 DAKİKA OLACAK İŞ DEĞİL'

Ünlü oyuncu televizyon dizilerindeki sürelerin uzun olmasıyla ilgili de, 'Altı gün boyunca bir gün tatilin var, darmadağın olursun. Dağılma sendromu oluyor yani. Ben bir gün çocuklarımı görmeyeyim özlüyorum. Zor iş. Bunu ayarlayamıyorlar sendikalar elinden geleni yapıyor, reklamcılar diğer taraftan bastırıyor. Televizyon çok karışık bence 150 dakikalar olacak iş değil. İnsan hududunu aşan şeyler. Ben o yüzden ekrandan uzak durmaya çalışıyorum fakat çok da geri çeviremeyeceğim bir rol olursa yaparım.' açıklamasında bulundu.