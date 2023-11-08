Alina Boz ile Umut Evirgen'in nikah tarihi belli oldu
Umut Evirgen'le sürpriz bir aşka yelken açan oyuncu Alina Boz'dan flaş bir haber gelmiş ve ünlü çiftin evlenme kararı aldıkları iddia edilmişti. Çiftin nikah tarihi belli oldu.
Bir süredir birlikte olan oyuncu Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinden yeni bir iddia var. İddiaya göre çiftin nikah masasına oturacağı tarih belli oldu ve oldukça yakın...
Gazetemagazin'in haberine göre; şimdilerde düğün hazırlıkları ile uğraşan Alina Boz ile Umut Evirgen, 2 Aralık'ta nikah masasına oturacak.
Umut Evirgen, oyuncu Alina Boz'a birkaç ay önce Paris'te evlilik teklifi etmişti. Çift tatil dönüşü ailelerini bir araya getirmiş ve kız isteme töreni gerçekleşmişti.