Alina Boz ve Umut Evirgen, 2 Aralık'ta evleniyor! Düğün davetiyeleri ortaya çıktı

5 aydır aşk yaşayan oyuncu Alina Boz ile işletmeci Umut Evirgen çifti evlilik kararı aldı. Henüz nikah şahitlerine karar vermeyen çift Paris tatilinden döndükten sonra bir organizasyon şirketiyle anlaştı ve davetli listesini belirledi. Sade bir davetiye hazırlatan çiftin şahitlerini arkadaşları arasından seçeceği öğrenildi.

Sade bir düğün davetiyesi tercih ettiler

Gazeteci Birsen Altuntaşın haberine göre, Boz ve Evirgen düğün için A46 Organizasyonuyla anlaştı, 90 kişilik düğünün davetiyeleri dağıtılmaya başlandı.

Çiftin hayatlarının en anlamlı gecesi için hazırlattıkları davetiyenin oldukça sade olması dikkat çekti. Evirgen nikah sonrası sahibi olduğu mekanda düzenleyeceği after partide dostlarıyla eğlenecek. Nikah şahidi olarak hangi arkadaşlarını seçecekleri merak konusu olan Boz ve Evirgen’in düğün yemeğini Somer Sivrioğlu hazırlayacak.

Alina Boz'un evlendikten sonra setlere dönüp dönmeyeceği de merak konusu olmuştu. Daha önce yarım bıraktığı üniversite eğitimini tamamlamaya çalışan ünlü oyuncunun hoşuna giden bir dizi ya da filmde oynamayı çok istediği, Umut Evirgen'in de müstakbel eşine destek verdiği öğrenildi.