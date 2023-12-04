Almeda Abazi: Tolgahan, Alina yüzünden bana yaklaşamıyor

2017 yılında oyuncu Tolgahan Sayışman ile evlenen ünlü model ve sunucu Almeda Abazi, gittiği bir AVM'de kızının babasına düşkünlüğünü anlattı.

"ALİNA TOLGAHAN'A AŞIK, BİRBİRİNDEN AYRILMIYORLAR"

Alina'nın babasına Efehan'ın ise kendisine düşkün olduğunu söyleyen Abazi "Alina Tolgahan'a aşık. İkisi birbirinden ayrılmıyorlar. Tolgahan da bu durumdan çok memnun, beni unuttu. Bir de bana yaklaşamıyor Tolgahan. Mümkün değil bana yaklaşması. Tolgahan Bir gün salonda çocuklar varken beni yanağımdan öptü. Alina bana küstü. Tüm gün benimle konuşmadı. Ne zaman yanına gitsem 'Sen git!' diye beni yanından kovdu. Zehir etti o günü bana yani" dedi.

"EVDE TATLI BİR KAOS HAKİM"

İki çocuklu bir anne olmanın yoruculuğundan bahseden Abazi, "Evde tatlı bir kaos hakim. Evden çıkışımızı görmeniz lazım. Birbirleriyle zıt karakterler ve çok iyi anlaştıklarını söyleyemem. Hatta geçenlerde Efehan kardeşi Alina için 'Bunu erkek doğursaydın keşke' dedi. Beraber büyüyorlar ama çok fazla zıtlaşıyorlar. Çocuğu olan arkadaşlarıma da soruyorum 'Bu durum bitmeyecek, büyüyünce de bir şey değişmiyor' diyorlar. Ben artık pes ettim" dedi.

"ALİNA'YI ATTAN İNDİREMİYORUM"

Çoçukları Efehan ve Alina'yı atlı sporlara yönlendirdiğini söyleyen Abazi "Alina çok sevdi, attan indiremiyorum. Efehan biraz zor oldu. 3 yıldır bindirmek için çok uğraştım. Şu an çok seviyor o da atları ve ata binmeyi" dedi.