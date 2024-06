Alternatif rock sahnesinin yeni sesi Can Karakuş’tan bir araf parçası: “Masal” yayında!

Masal, geçmiş bir ilişkinin izleri üzerinde gezinen, melankolik ama aynı zamanda isyankar ve harekete geçiren bir şarkı. Enerjik ve akılda kalıcı nakaratı ile dikkat çeken parçanın kapak görselinde yer alan kalp, parçanın hikayesini başarılı bir şekilde yansıtıyor. İçine attıklarıyla ağırlaşan ve kırılmak üzere olan, fakat geçmişten gelen seslere, anılara ve o son yalana çaresizce tutunarak hayatta kalmaya çalışan bir kalp bu. “Sustum o zamanlar / Bir umutla belki anlar / Geçmişten gelen sesin / O eski sen misin?”; “Son bir yalan bil ki aşktan” ve “Ne onunla ne de onsuz” sözlerinde olduğu gibi şarkının bir çok yerinde bu arafı ve kalp kırıklığını fark etmek mümkün.

Şarkı, tarz olarak 2000’lerin başındaki sevilen Türkçe Alternatif Rock sound’undan izler taşıyor. Müziği ve düzenlemesi ile retro bir havaya sahip olan parçanın rap vokal içeren bridge bölümü ise sadece düzenleme anlamında değil, bu retro sound’u günümüz ile birleştirmesi anlamında da köprü olarak nitelendirilebilir. Masal, Can’ı hayalindeki sound’a yaklaştıran parça: Müziğe ilk adım attığı yıllarda dinlediklerinden beslenen, fakat günümüzden de kopmayan.

Masal, yayına girdiği 7 Haziran Cuma günü Spotify’ın editöryel listelerinden New Music Friday Türkiye listesinde de kendine yer buldu.

Parçanın sözleri Alp Aytok ve Can Karakuş imzası taşırken, yapım, müzik ve düzenleme Can Karakuş’a ait. Mix master Özgür Yurtoğlu, gitarlar ise Ozan Doğan Ariz imzası taşıyor. Parçanın kapağını ve videosunu Can, AI desteği ile tasarladı.

Can, önümüzdeki süreçte Alternatif Rock türünde parçalar yayınlamaya devam etmeyi ve bu parçaları bir albümde bir araya getirmeyi hedefliyor.

Can Karakuş Kimdir?

Can Karakuş, İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini Koç Lisesi ve Koç Üniversitesi'nde tamamladı.

Üniversite ve sonrasında Bronx, Studio Live, Mask gibi sahnelerde ve üniversite festivallerinde solist olarak sahne aldı. 2012 senesinde Boğaziçi Caz Korosu ile Türkiye’yi temsilen katıldığı Dünya Koro Oyunları’ndan 3 altın madalya ile döndü.

Masal, Can Karakuş’un 5. teklisi. Can, bundan önce kronolojik sırayla İstanbul, Dikenli Tel, Gel Gidelim ve Sevmiş’li Geçmiş parçalarını yayınlamıştı. Tüm bu parçaların söz müziği kendisine ait.

Uzun yıllardır çeşitli çok uluslu firmalarda üst düzey pazarlama yöneticiliği yapıyor ve Jazz Dergisi’nde yazıyor.

“Masal” Şarkı Sözleri:

Bi' varsın biz yokuz

Şımarık ve doyumsuz

Ne istediğini bilmez

Bilse de söylemez

Bi' varsın biz yokuz

Şımarık ve doyumsuz

Ne istediğini bilmez

Bilse de söylemez

Sustum o zamanlar

Bir umutla belki anlar

Geçmişten gelen sesin

O eski sen misin?

Zarafetin bu mu dünyan?

Son bir yalan bil ki aşktan

El bebek sil baştan

Masal bu anlatamam

Zarafetin bu mu dünyan?

Son bir yalan bil ki aşktan

El bebek sil baştan

Masal bu anlatamam

Ne onla ne de onsuz

Bi' baktım hepsi sonsuz

Geceler geçti kordu

Bu aşk hep yandı durdu

Sevgi desen anlamaz

Kendi yazdı oynamaz

Kuklalarla kaldım

İçimde dinmez yangın

Zarafetin bu mu dünyan?

Son bir yalan bil ki aşktan

El bebek sil baştan

Masal bu anlatamam

Zarafetin bu mu dünyan?

Son bir yalan bil ki aşktan

El bebek sil baştan

Masal bu anlatamam

Künye:

Söz: Alp Aytok, Can Karakuş

Müzik: Can Karakuş

Düzenleme: Can Karakuş

Yapım: Can Karakuş

Mix-Master: Özgür Yurtoğlu

Gitarlar: Ozan Doğan Ariz

Kapak: Can Karakuş

Video: Can Karakuş