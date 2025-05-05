Kızılcık Şerbeti'nin 99. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Cuma günleri izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam eden Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 88. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Kızılcık Şerbeti'nin 99. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 1

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığ Kızılcık Şerbeti dizisi izleyicilerin her hafta tansiyonunu yükseltmeye devam ediyor. 

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Kızılcık Şerbeti'nin 99. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 2

İlgiyle takip edilen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, sadece oyuncuların performansıyla değil, aynı zamanda sette yaşanan eğlenceli anlarla da gündeme geliyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin 99. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 3

Dizinin resmi Instagram hesabından 99. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.  

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Kızılcık Şerbeti'nin 99. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı - Resim : 4

 Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.  