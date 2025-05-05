Kızılcık Şerbeti'nin 99. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Cuma günleri izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam eden Kızılcık Şerbeti'nin resmi Instagram hesabından 88. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığ Kızılcık Şerbeti dizisi izleyicilerin her hafta tansiyonunu yükseltmeye devam ediyor.
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İlgiyle takip edilen "Kızılcık Şerbeti" dizisi, sadece oyuncuların performansıyla değil, aynı zamanda sette yaşanan eğlenceli anlarla da gündeme geliyor.
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Dizinin resmi Instagram hesabından 99. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Oyuncuların setteki eğlenceli halleri dikkat çekti.