Kızılcık Şerbeti'nin 99. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan, Barış Kılıç, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığ Kızılcık Şerbeti dizisi izleyicilerin her hafta tansiyonunu yükseltmeye devam ediyor.