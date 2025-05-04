5 Mayıs 2025 burçlara neler getiriyor? Aşk, para, sağlık...

Sevgili Kova; Bugün, büyük değişiklikler düşünmenin veya gelecek için birçok plan yapmanın zamanı değil. Bunu başka bir zamana bırak ve şimdi boş zamanını dinlenerek geçir, bu saatlerce yatakta veya kanepede hareketsiz yatmak anlamına gelmez. Dışarı çık ve bahar atmosferinin tadını çıkar, kendini eğlenceli insanlarla çevrele ve en sevdiğin birkaç şeyi yap.