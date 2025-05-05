İşte Benim Stilim Yağmur Beşikçi kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Sevilen moda yarışması İşte Benim Stilim, 2025 sezonuyla, 31 Mart Pazartesi günü yeniden izleyiciyle buluştu. Bu sezonun jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor. Yarışmaya bu hafta yeni yarışmacı olarak Yağmur Beşikçi katıldı.

İşte Benim Stilim Yağmur kimdir?

Yeni yarışmacı Yağmur Beşikçi, 29 yaşında. 7 aylık evli ve eşi İran'lı. Modellik yapıyor. Yağmur Beşikçi saçı, makyajı, gülüşü ve samimi tavırları ile ilk günden beğenileri topladı

Instagran hesabını aktif kullanan Yağmur, modellik yaptığı anları takipçileriyle paylaşıyor.