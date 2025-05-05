Anasayfa Magazin "Sihirli Annem" dizisinin yıldızı Damla Ersubaşı evinin kapıları ilk kez açtı! Açık tonlardaki salonu, giyinme odası dikkat çekti
"Sihirli Annem" dizisinin yıldızı Damla Ersubaşı evinin kapıları ilk kez açtı! Açık tonlardaki salonu, giyinme odası dikkat çekti
Evrim Akın ile Ev Gezmesi bu hafta “Sihirli Annem" dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Damla Ersubaşı'nın kapısını çaldı. Ünlü oyuncunun krem ve toprak tonlarındaki salonu ve giyinme odası dikkat çekiyor.
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Rol aldığı Sihirli Annem dizisinde üstlendiği ‘Tuğçe’ karakteri ile yıldızı parlayan Damla Ersubaşı, şimdilerde hem oyunculuk hem de influencerlık görevini üstleniyor.
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2000'li yıllarda televizyon ekranlarında yayınlanan Sihir Annem dizisinin Tuğçe karakteri ile hafızalara kazınan Ersubaşı'nın 2 çocuğu var.
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Evrim Akın ile Ev Gezmesi’nin 91. bölüm konuğu ünlü oyuncu Damla Ersubaşı oldu.
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2016’da iş insanı Mustafa Can Keser ile evlenen 2020’de boşanan Damla Ersubaşı bir sitede oturuyor.