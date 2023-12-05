Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan'a aşk dolu doğum günü mesajı: Benim güzel karım, seni çok seviyoruz

2018 yılında dünyaevine giren Arda Turan ve Aslıhan Doğan, aynı yıl Hamza Arda'nın doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamış, 2020'de ikinci oğlu Asil Aslan'ı kucağına almıştı. Asil ve Hamza adında iki oğlu olan Arda ve Aslıhan Turan çifti mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Arda Turan bu paylaşımlara yenisini ekledi.

" Laliplerle ben seni çok seviyoruz"

Aslıhan Doğan'ın doğum gününü eşi Arda Turan romantik paylaşımıyla kutladı. Turan "Benim güzel karım! Laliplerle ben seni çok seviyoruz... Nice senelere..." notuyla paylaştı.