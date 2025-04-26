Arka Sokaklar'ın Aylin komiserine duygusal veda! İzleyiciler gözyaşlarını tutamadı

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın dün akşam 710. Bölümle ekrana geldi. 2006 yılında bu yana ekranlarda olan fenomen dizide duygusal bir veda yaşandı. Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin Komiser vurularak şehit oldu. Cem Adrian'ın ‘Ben Seni Çok Sevdim’ şarkısının fonda yer aldığı sahneler izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Ozan Çobanoğlu'nun hayat verdiği Hakan Komiser'in, Aylin Komiser'e veda anları duygu seline neden oldu.

AYLİN KOMİSER NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Arka Sokaklar dizisinde Aylin komiser karakterine hayat veren Özlem Çınar'ın hikayesi bittiği için diziden ikinci kez ayrılıyor.

ÖZLEM ÇINAR KİMDİR?

Özlem Çınar, 2 Ekim 1974 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tiyatro ve singens oyuncusudur.

İlköğrenimini İstanbul'un Avcılar ilçesinde tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi'nin Turizm Ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. Daha sonra, Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı. Birçok dizi ve sinema filminde rol alan Çınar, Semaver Kumpanya, Yeni Drama Tiyatrosu gibi tiyatrolarda çalıştı.

2006 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar adlı dizide Aylin Aydın karakterini canlandıran Özlem Çınar diziye 710. bölümde veda etti.