Aslı Enver'den romantik yıl dönümü paylaşım: İyi ki sen

Yıllar önce 'Kavak Yelleri' dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz sene kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Enver, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

"İYİ Kİ SEN"

Sosyal medya hesabından zaman zaman kızıyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Aslı Enver, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Oyuncu, eşi Berkin Gökbudak ile 1. evlilik yıl dönümlerini romantik bir yemekle kutladı. Oyuncu paylaşımına "İyi ki sen" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Asli Enver (@aslienver)'in paylaştığı bir gönderi

Oyuncu Eda Ece de paylaşıma "Favori çiftim+Elay" yorumunda bulundu.

Enver'in bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü ismin verdiği kilolar da dikkat çekti.