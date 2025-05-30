Uzun süredir kanserle mücadele eden Şarkıcı Şimal'den sevenlerini üzen haber

Ünlü şarkıcı Şimal yıllardır kanserle mücadele ediyor. 2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan sanatçı, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

4 Mayıs'ta aniden rahatsızlanan Şimal, acil olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Daha önce üç kez metastaz geçirdiği bilinen 39 yaşındaki şarkıcının durumu, yakın çevresinden alınan bilgilere göre kritik seviyeye ulaştı.

"Eşimin durumu kritik, ölüm haberi doğru değil"

Şimal'in sağlık durumuyla ilgili endişeler devam ederken, sosyal medyada sanatçının hayatını kaybettiğine dair iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu iddiaların ardından Şimal'in eşi Necati Arıcı, vefat haberlerini kesin bir dille yalanladı. Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, "Eşimin durumu kritik. Ancak sosyal medyada yayılan ölüm haberi doğru değildir. Lütfen doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmeyin."

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

25 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen şarkıcı Şimal, müziğe çocuk yaşlarında ilgi duydu. 2012 yılında profesyonel müzik kariyerine adım atan Şimal, ilk albümü “Başlangıç”, onu kısa sürede geniş bir hayran kitlesiyle buluşturdu.

Şimal’in albümün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy üstlenirken aranjörlükte Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay gibi isimlerle bir araya geldi. Şimal’in bu ilk albümü müzik piyasasında iz bırakmasının önünü açmıştır. Sanatçının kariyerindeki önemli detaylardan biri de 400’e yakın besteye imza atmış olması.

Şarkılarında kendi söz ve müziklerini kullanan Şimal, özgün tarzıyla sektörde farklı bir yere sahip oldu. Şimal’in albümünde yer alan ve sözleri kendisine ait olan “Şimal Yıldızı” isimli şarkıya çekilen klibin yönetmen koltuğunda Enmir Khalilzadeh oturdu.