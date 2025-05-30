Survivor'da yasak aşk iddiası! Yağmur Banda ve Efecan Dienzenza aşk mı yaşıyor? Duygu Dianzenza fotoğrafları sildi

Survivor 2025'te yarışan Efecan Dianzenza ile Yağmur Banda’nın aşk yaşadığı iddia edildi. Daha önce Antalya’da birlikte görülen iki ünlü ismin, solarak İzmir Balçova’da bir mekanda oturduğu söylendi.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Efecan’ın eşi Duygu Dianzenza, ortaya atılan iddiaların ardından sosyal medya hesaplarından eşine ait fotoğrafları kaldırdı.

"KONUNUN MUHATTABI BEN DEĞİLİM"

İddiaların ardından Efecan’ın eşi Duygu Dianzenza’dan açıklama geldi:

Konunun muhattabı ben değilim. Bana lütfen DM, yorum atmayın bu konu özelinde. Benim bir kızım var ve ben konuşmayacağım. Konunun muhatapları kimse onlara yazın. Beni ve kızımı dışında tutun olayın.

Çıkan haberlerin ardından Yağmur Banda, Instagram hesabından ilk açıklamasını yaptı:

Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız ce maksatlıdır. Hayatım üzerinden gündem yaratılmasını kabul etmiyorum. Kimin ne düşündüğü, ne söylediği ile ilgilenmiyordum olaylar bu dereceye gelene kadar. Bu nedenle tüm kötü yazılanları, haksız yorumları ve ithamları şiddetle reddediyorum. Ailemi, sevdiklerimi ve kişisel sınırlarımı korumak adına bu konuyla ilgili artık konuşmayacağım ve konuların içinde olmak istemiyorum. Saygı duymayı bilen herkesin de bu tutumunu anlayışla karşılamasını bekliyorum.

EFECAN DIANZENZA KİMDİR?

Efecan Dianzenza 14 Temmuz 1990 yılında İngiltere’de dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İngiliz’dir. 3 yaşına girdiğinde ailecek İzmir Karşıyaka’ya taşınmışlar ve 9 yaşında Karşıyaka Spor Kulübü altyapısında futbol oynamaya başlamıştır. Yaklaşık 14 yaşına kadar Karşıyaka Kulübünde kalan Efecan, 14 yaşında Antalyaspor Kulübüne transfer olmuştur.

Müzik ile ilgilenmeye ise Antalya’da arkadaşları sayesinde başlamıştır. Evine küçük çapta bir stüdyo kurarak burada birçok şarkı kaydederek, underground müzikler yapmıştır. Sonrasında 2 sene yaşadığı Antalya’yı bırakarak İstanbul’da yerleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile anlaşarak futbol hayatını devam ettirdi. Bunun yanı sıra müzik hayatını ise gece kulüplerinde DJ’lik yaparak sürdürdü.

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

1998 yılında İzmir'de doğan Yağmur Banda, 26 yaşında ve İzmirli bir sporcu olarak tanınıyor. Eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Tekvando takımında yer alan Banda, spor kariyerinde önemli başarılara imza attı. Türkiye Şampiyonluğu’nun yanı sıra, birçok kez ikincilik ve üçüncülük derecelerine ulaşarak adından söz ettirdi. Tekvando dışında farklı spor dallarıyla da ilgilenen Banda, spora olan tutkusuyla dikkat çekiyor.

Yağmur Banda, Survivor 2018 All Star Gönüllüler takımıyla ilk kez geniş kitleler tarafından tanındı. Mücadelesi ve azmiyle dikkat çekmesine rağmen yarışmadan elenerek adaya veda etti. Survivor 2018’in dokunulmazlık oyunlarında rakiplerinden daha az oy alarak elenen Banda, yarışmayı 14. sırada tamamladı ve finale ulaşamadı.