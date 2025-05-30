Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Portekiz'in Benfica takımında forma giyen futbolcu Kerem Aktürkoğlu, dün akiam çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile dünyaevine girdi. Aktürkoğlu'nun düğün töreninde arkadaşları da yalnız bırakmadı. 

Özge Çolak

Özge Çolak
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi - Resim : 1

Türk futbolunun gözde isimlerinde Kerem Aktürkoğlu, sadece sahada değil, özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri. 

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi - Resim : 2

Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Portekiz'in Benfica takımında forma giyen futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz aralık ayında çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nişanlanmıştı.

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi - Resim : 3

Çiftin aile arasında gerçekleşen sade nişan törenine ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Kramponuna 'Ceren' yazdıran Kerem Aktürkoğlu hayranlarının gönlünü fethetmişti. 
 

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi - Resim : 4

Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile dün memleketi Kocaeli'de bir otelde evlendi. 