Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Ceren Azak ile evlendi
Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Portekiz'in Benfica takımında forma giyen futbolcu Kerem Aktürkoğlu, dün akiam çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile dünyaevine girdi. Aktürkoğlu'nun düğün töreninde arkadaşları da yalnız bırakmadı.
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Türk futbolunun gözde isimlerinde Kerem Aktürkoğlu, sadece sahada değil, özel hayatıyla da öne çıkan isimlerden biri.
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Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Portekiz'in Benfica takımında forma giyen futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz aralık ayında çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nişanlanmıştı.
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Çiftin aile arasında gerçekleşen sade nişan törenine ait görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Kramponuna 'Ceren' yazdıran Kerem Aktürkoğlu hayranlarının gönlünü fethetmişti.
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Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile dün memleketi Kocaeli'de bir otelde evlendi.