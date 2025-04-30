Aydilge, eşi ile neden çocuk sahibi olmak istemediklerini açıkladı

Şarkıcı Aydilge, Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin düzenlediği ödül töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Hayat Şaşırtır' adlı şarkısı, öğrenciler tarafından "Yılın En İyi Viral Şarkısı" seçilen sanatçı, törende büyük ilgi gördü.

"Taşınmadan Çocuk Düşünmüyoruz"

Gazetecilerin “Çocuk sahibi olmayı planlıyor musunuz?” sorusuna samimi bir yanıt veren Aydilge, İstanbul’da yaşamanın getirdiği deprem riski nedeniyle bu kararı ertelediklerini belirtti. Ünlü şarkıcı, bu konuda eşiyle aynı düşüncede olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Şu an İstanbul’da yaşıyoruz ve buradaki deprem tehlikesi bizi ciddi anlamda endişelendiriyor. Bu nedenle, İstanbul’dan taşınmadan çocuk sahibi olmayı düşünmüyoruz. Deprem korkusu bizim için çok gerçek ve belirleyici bir faktör.”

Mutlu Evlilik Devam Ediyor

Aydilge, 2018 yılında müzisyen Utku Barış Andaç ile dünyaevine girmişti. Çift, özel hayatlarını göz önünde yaşamamayı tercih ederken zaman zaman samimi açıklamalarıyla gündeme geliyor.