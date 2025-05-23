Kıvanç Tatlıtuğ hastalığını ilk kez açıkladı! "Hayat kalitemi düşürdü"

Sabah gazetesinden Duygu Aksoy’un haberine göre; Tatlıtuğ, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bu hastalığı uzun süre sessizce yaşadı. Uyku sırasında solunumun durmasına neden olan ve hayati risk taşıyan uyku apnesi, oyuncunun günlük yaşamını da olumsuz etkiledi.