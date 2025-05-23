Kıvanç Tatlıtuğ hastalığını ilk kez açıkladı! "Hayat kalitemi düşürdü"
Sevilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır gizlediği sağlık sorununu ilk kez açıkladı. Tatlıtuğ, yıllardır gizli tuttuğu uyku apnesi hastalığını ve zorlu tedavi sürecini ilk kez anlattı.
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Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile hayatını birleştirdi. Çift oğulları Kurt Efe'yi ise 2022 yılında kucağına aldı.
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Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, kariyeri, özel hayatı ve duruşuyla sık sık gündeme geliyor.
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Ekranların sevilen yüzü Kıvanç Tatlıtuğ, yıllardır kamuoyundan gizlediği sağlık sorununu ilk kez açıkladı.
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Sabah gazetesinden Duygu Aksoy’un haberine göre; Tatlıtuğ, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bu hastalığı uzun süre sessizce yaşadı. Uyku sırasında solunumun durmasına neden olan ve hayati risk taşıyan uyku apnesi, oyuncunun günlük yaşamını da olumsuz etkiledi.