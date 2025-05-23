Türkü Akbayram'dan Edip Akbayram mesajı

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden, Anadolu rock'ın usta yorumcusu Edip Akbayram, aramızdan ayrıldı.

Yaklaşık iki ay zatürre tedavisi gören ve ardından iç kanama geçirerek yoğun bakıma alınan Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

"İÇİMİN IŞIĞI SÖNDÜ"

Babası gibi müzisyen olan Türkü Akbayram, yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Yaşadığı duyguyla ilgili paylaşım yapan Türkü Akbayram şu ifadeleri kullandı:

Toparlanmanın, bir daha eskisi gibi olmanın mümkün olmadığını düşündüğüm ancak hep klişe gelen hayatın devam ediyor olması gerçeğini iliklerime kadar hissettiğim bir yerdeyim... İçimin ışığı söndü geri de gelmeyecek ama geri kalan ne varsa devam da edecek öyle ya da böyle... Zormuş hayli zormuş yıkıcıymış... Ve fakat düşe kalka yara bere içinde kalkıyoruz...