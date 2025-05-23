BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Settar Tanrıöğen oldu. Usta oyuncu Kızılcık Şerbeti dizisinin 2. sezonunda beyin kanaması geçirmiş ve üst üste ameliyatlar olunca diziye veda etmek zorunda kalmıştı.

'ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜM'

Yaşadığı zorlu süreci anlatan Settar Tanrıöğen, ''Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından tam çıkan hemen hemen yoktur. İyiyim çok şükür az bir zaman kaldı. Çalıştım bu arada 8 bölüm 'Kızıl Goncalar’da rol aldım. Hiç de fena gitmedi. Beyin kanamasını, 'Bu da geldi geçti çok şükür' diyerek atlattım."

"HASTALIĞIN BAŞLARINDA HATIRLAMIYORDUM"

Settar Tanrıöğen sözlerine şöyle devam etti; "Hastalığın başlarında hatırlamıyordum. Şimdi daha işe yarar durumdayım. Eee bir yerde resetlenmiş oldum ben şimdi iyi oldu bence."

"PARA BİTMEK ÜZERE"

Settar Tanrıöğen, ekonomik durumuyla ilgili olarak ise; "Para bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz."