Başarıya giden yolda zorlukların üstesinden gelmeyi başaran 6 ünlü!

Ünlülerin çocuğunun sahip oldukları sevete ulaşmadan önce türlü zorluklardan geçtiğini biliyor muydunuz? İşte bir an olsun bu yoldaki kararlılığından vazgeçmeyen ve zorlukları aşabilen 6 ünlü ve hayat hikayeleri...

ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLEN ÜNLÜLERİN İLHAM VERİCİ HİKAYELERİ

1. Sylvester Stallone

Sylvester Stallone, John Rambo ve Rocky Balboa'yı canlandırmasıyla ünlüdür. Ancak onun yıldızlığa giden yolculuğunda pek çok kişinin cesaretini kıracak başarısızlıklar vardı.

1946'da New York City'de doğdu; burada doğum sırasındaki komplikasyonlar yüzünün sol alt tarafında (dudak, dil ve çenenin bazı kısımları da dahil olmak üzere) felce neden oldu ve bu da ona kendine has hırıltılı bir görünüm ve geveleyerek konuşmasını sağladı. Sonuç olarak, çocukken zorbalığa maruz kaldı ve bununla vücut geliştirme yoluyla başa çıktı.

Çocukluğunun bir kısmını koruyucu ve yatılı bakımda geçirdi. 5 yaşındayken ailesinin yanına döndü ve başlangıçta babasının yanında kaldı, ancak 15 yaşındayken Philadelphia'da yeniden evlenen annesinin yanına katıldı.

Başlangıçta oyuncu olmak için çabaladı ancak film endüstrisindeki menajerler ve yetenek avcıları tarafından yaklaşık 1.500 kez reddedildi. Komik yürüdüğünü ve geveleyerek konuşarak hareket edemediğini söylediler.

O kadar meteliksizdi ki, elektrik faturasını ödemek için çok sevdiği köpeğini 25 dolara satmak zorunda kaldı. Daha sonra evsiz kaldı ve başka bir daire kiralamak için para biriktirirken New Jersey Liman İdaresi otobüs terminalinde uyudu.

Stallone, en çaresiz anlarının ortasında, Rocky adlı filmi için Muhammed Ali ile Chuck Wepner arasındaki maçtan ilham aldı. Rocky senaryosu için kendisine tek bir şartla 325.000 ABD Doları teklif edildi; filmde başrol oynamaması. Reddetti ve daha sonra yalnızca 35.000 ABD Doları artı film satışlarının bir yüzdesini kabul etti. Rocky 200 milyon doların üzerinde hasılat elde etti!

2. Oprah Winfrey

Oprah Winfrey, 1954 yılında Mississippi'nin Kosciusko kırsalında bekar bir genç annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi 6 yaşındayken onunla birlikte Wisconsin'e taşınmadan önce büyükannesinin evinde yoksulluk içinde büyüdü.

Çocukluğu sadece zor değil aynı zamanda travmatikti. Akrabaları ve bir aile dostu ona tecavüz etti. 14 yaşında hamile kaldı, ancak oğlu doğumdan kısa süre sonra öldü.

17 yaşındayken bir güzellik yarışmasını kazandığında işler yolunda gitmeye başladı ve sonunda üniversiteden sonra Nashville'de bir haber spikeri oldu. Ancak daha sonra haber spikerliği yapmak üzere Baltimore'a taşındığında "televizyona uygun olmadığı" gerekçesiyle görevden alındı.

1983'te AM Chicago adında yeni bir şovu devraldı ve daha sonra The Oprah Winfrey Show'u doğurdu; 24 yıl üst üste yayınlanan yüksek reytingli bir talk şovdu. Bugün o bir milyarder ve hayırseverdir.

3. Stephen King

En başarılı kurgu yazarlarından biri olan Stephen King, 1947'de Maine'in Bangor şehrinde doğdu. Yazma konusunda her zaman tutkuluydu ve ikinci el bir daktilo kullanarak düşük bütçeli dergilere kısa öyküler göndermeye başladığında 12 yaşındaydı. Ancak çoğu reddedildi ve ret mektuplarını duvara bir çiviyle tutturdu. Çivi artık harflerin ağırlığını taşıyamayınca yerine bir çivi koydu.

İngilizce öğrenmek için Maine Üniversitesi'ne girdi. Öğrenim masraflarını karşılamak için temizlikçi, benzin istasyonu görevlisi ve endüstriyel çamaşırhane işçisi olarak çeşitli işlerde çalıştı. Mezun olduktan sonra lisede öğretmenlik yapmak için sertifika aldı, ancak hemen öğretmenlik pozisyonu bulamadığı için çalışma ücretini sınırlı sayıda kısa öykü satışıyla tamamladı. Eşi aynı zamanda Dunkin' Donuts'ta çalışıyordu.

Yazmaya devam etti ancak ilk romanı Carrie 30 farklı yayınevi tarafından reddedildi. O kadar sinirlendi ki onu çöpe attı ama karısı hikayeyi geri aldı ve ondan bitirmesi konusunda ısrar etti.

Sonunda Carrie yayınlandı ve kendisine peşin olarak 2.500 ABD doları verildi. Daha sonra kitabın hakları karşılığında 200.000 ABD Doları aldı. Bugün, The Shawshank Redemption, The Shinning, Carrie, Misery, Stand by Me, The Mist ve It dahil olmak üzere çoğu filme uyarlanan 65'ten fazla kitabının 400 milyondan fazla kopyası satılarak net değeri 500 milyon ABD dolarını aşıyor.

4.J.K. Rowling

J.K. Rowling'in kararlılık hikayesi: 1965 yılında İngiltere'nin Yate şehrinde doğdu ve küçüklüğünden beri hasta bir anne ve uzak bir babayla uğraşmak zorunda kaldı.

Oxford Üniversitesi'ne giremedi ancak Exeter Üniversitesi'ne katıldı ve burada Fransızca ve Klasik Sanatlar alanında Lisans derecesini aldı. Genç bir insan olarak Londra, Manchester'dan, İngilizce öğretmek için gittiği Porto, Portekiz'e taşındı.

Annesi multipl sklerozdan öldü ve o sıra perişan haldeydi. 1993 yılında Porto'da ilk çocuğunu doğurduğu bir adamla tanıştı. Ancak adam tacizciydi ve kız kardeşinin yanında yaşamak için Edinburgh, İskoçya'ya taşınmak zorunda kaldı.

30 yaşının üzerindeydi ve devlet desteğine bağlı olarak bekar bir anne olarak yaşamanın başarısız olduğunu düşünüyordu. O da depresyondaydı ve hatta intiharı bile düşünmüştü ama teselliyi ilk Harry Potter kitabının taslağını yazarken buldu. Ancak kitap, küçük bir yayıncı olan Bloomsbury tarafından seçilmeden önce 12 yayıncı tarafından reddedildi.

Kitabı yayınlandı ve 500 milyondan fazla kopya sattı. Forbes'a göre Rowlings, kitap yazarak milyarder olan ilk yazardı. Bugün o bir edebi başarı, hayırsever ve eşitlik ile sosyal adaletin savunucusu.

5. Albay Harland Sanders

Kentucky Fried Chicken'ın (KFC) arkasındaki beyin, hayatta ve iş hayatında sayısız kez başarısız olduktan sonra azmi ve kararlılığıyla ünlüdür. Harland Sanders bunu 65 yaşındayken yaptı.

1890'da Henryville, Indiana'da doğdu. Babası o küçükken öldü ve annesini onlara bakmak zorunda bıraktı. Birkaç günlüğüne evde olmayacaktı ve o da kardeşlerine bakmak için harekete geçmek zorunda kaldı. 7 yaşına geldiğinde aşçılık bilgisini ilerletmiş, sebze, ekmek ve et hazırlamayı öğrenmişti.

Annesi 1902'de yeniden evlendiğinde işler onun için çok zorlaştı ve 13 yaşındayken ayrıldı. Genç yaşta buhar makinesi stokçuluğu, sigorta satıcılığı ve benzin istasyonu operatörlüğü de dahil olmak üzere birçok işte çalıştı. Sonunda ilk restoranını Corbin, Kentucky'de Sanders Cafe adında eski bir benzin istasyonunda açtı ve burada Büyük Buhran sırasında kızarmış tavuk satmaya başladı.

Bu süre zarfında, otlar ve baharatlardan oluşan "Gizli Tarifi"ni ve basınçlı fritözde patentli tavuk pişirme yöntemini geliştirdi ve bunların hepsini mutfağının kapısının arkasına kazıdı.

Restoran franchising konseptinin potansiyelini fark etti. 1.009 ret almasına rağmen ısrar etti ve ilk KFC franchise'ı 1952'de South Salt Lake, Utah'ta açıldı. Bugün 125 ülkede 20.000'den fazla KFC restoranında onun parmak yalayan lezzetli tavukları servis ediliyor.

6. Bethany Hamilton

1990 yılında Lihue, Hawaii'de doğan Bethany Hamilton, kararlılığın ve dayanıklılığın vücut bulmuş halidir. Genç bir kızken profesyonel bir sörfçü olmak istiyordu. Ancak tüm bu hayaller, 13 yaşındayken sörf yaparken 14 metrelik bir kaplan köpekbalığı tarafından ısırılmasıyla yıkıldı.

Köpekbalığı sol kolunu ısırdı ama o bunun kariyerinin sonu olmasına izin vermedi. Birkaç hafta içinde genç kız sörf tahtasına geri döndü ve tek koluyla sörf yapmayı öğrendi. Daha sonra hayalini gerçekleştirdi, profesyonel bir sörfçü oldu ve dünya çapında çeşitli etkinliklerde yarıştı.

Bugün birçok insana ilham veriyor ve köpek balıklarının korunmasının açık sözlü bir savunucusu.