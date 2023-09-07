“Ben bu yaz neredeydim?” Umut Kurt, Oral Özer, Sinan Kunter ve Mehmet Koryürek (Aksak) anlatıyor

Dalga seslerinin harmonisine kapılan, usulca süzülen güneş ışıklarından ilham alan, neşeli kalabalıkların enerjisine ayak uyduran bu mevsimde, sonsuz ihtimallerin heyecanı ve dinginliğin dayanılmaz hafifliğiyle bir araya geliyoruz. İster incelikle planlansın ister maceracı bir ruhla akışa bırakılsın yaz, hayali andıran hoş bir tebessüm etkisi yaratırken; gölgeli bir randevuda buluştuğumuz Umut Kurt, Oral Özer, Sinan Kunter ve Mehmet Koryürek ile bir centilmenin tatil rotalarından stil oyununa, seyahat alışkanlıklarından olmazsa olmazlarına uzanan yaz rüyalarına konuk olmaya davet ediyoruz sizi. Bize katılmaz mısınız?

HAZIRLAYAN: BARAN ALIŞKAN

@umutkurt

UMUT KURT

Yapımcı, oyuncu

“Benim için yaz, arkadaşlarımla buluşmak ve birlikte eğlenmek demek. Denizde olmak, şarkı söylemek ve seyahat etmek demek. Gündüzleri uzun süren kahvaltılar ve akşamları geç saatlere kadar süren uzunca sofralarda hoş sohbetle beraber eğlenmek demek.”

‘İdeal yaz tatili’ söz konusu olduğunda kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu yaz muhtemelen sizi nerede ve ne yapıyorken görebiliriz?

Bu yaz programım biraz yoğun. Hem Jekyll & Hyde oyunumuzun turnesi var hem de dizi ve program çekimleri devam edecek. Neyse ki her ikisinde de Ege ve Akdeniz’de olacağız. Anlayacağınız bu yaz benim için eğlence, iş ve tatil iç içe geçecek.

Yaz stiliniz hangi parçaların bir araya gelişiyle ortaya çıkıyor? Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Stilimi rahat, şık ve iyi hissettiren olarak tanımlayabilirim. Yaz denince aklıma hemen keten kumaşlar ve bol kesimler geliyor. Özellikle yaz akşamları için Ümit Ünal’ın pantolon ve gömleklerini çok beğeniyorum. Eğer teknedeysem kesinlikle polo yaka tişörtler ve rahat cepli şortlar tercih ediyorum. Favori markalarım ise Lacoste, Gant ve Nautica.

Sizinle özdeşleşmiş, siz olmasanız dahi sizi görenlere, bilenlere hatırlatacak ‘olmazsa olmaz’larınızı merak ediyoruz. Umut Kurt’un stil imzası nedir?

Gözlüklerim, en çok sevdiğim aksesuarlarım. Ve tabii bileklikler de… Kendimi çoğu zaman arkadaşlarıma gözlükçümün numarasını verirken buluyorum.

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Mutlaka Gündüz Vassaf’ın Ressamın İsyanı kitabını okuyacağım. Çünkü geçtiğimiz günlerde çekimlerini tamamladığımız ‘Kil, Boya, Piksel’ programında Rönesans dönemini ve Barok akımını anlattık ve Caravaggio’yu iyice merak eder oldum. Bu kitapta da onun hayatından yola çıkarak aşk ve arayış hikayesi anlatılıyor.

kitabını okuyacağım. Çünkü Güneşli sabahlarda Jamiroquai, Maroon 5, Bruno Mars ya da Justin Timberlake dinlerim. Çünkü eğlenceli uyandıysam başka bir seçeneğim yok.

dinlerim. Çünkü Bir yaz gününde şapkamı yanımdan ayırmam. Çünkü ben bir kıvırcığım. Anlayamazsınız…

yanımdan ayırmam. Çünkü Bir yaz gecesi beyaz keten gömlek giyerim. Çünkü daha iyisini düşünemiyorum.

giyerim. Çünkü Bu yaz hemen her yerde olmayı hayal ediyorum. Çünkü gezilecek çok yer var ama Bozburun’a gitmeden olmaz.

olmayı hayal ediyorum. Çünkü Benimle çıkılan bir yolculukta size güzel sofralar hazırlar ve size mutlaka şarkılar söylerim. Mükemmel bir gün batımı bana kendimi hep harika hissettirir. Çünkü en sakin zamanlarım o saatler oluyor ve sadece durup bakıyorum, iyi geliyor.

Mükemmel bir gün batımı Çünkü Hiç sıkılmadan Formula 1 izlerim. Çünkü en az 30 yıldır seyrederim ve iflah olmaz bir F1 izleyicisiyim.

@oralozer

ORAL ÖZER

Oyuncu

“Benim için yaz, sıcak güneşin ışığıyla aydınlanan günler, uzun ve serinletici akşamlar, doğanın canlılığıyla dolu bir mevsim. Keşfetmek, deneyimlemek için mükemmel bir zaman dilimi. Kışın yoğunluğundan çıkıp ailem, sevgilim, arkadaşlarım ile birlikte bir yerlere gitmek, plajda güneşlenmek, açık havada spor veya yürüyüş yapmak gibi rahatlatıcı aktiviteler yazın sunduğu yenilenme hissini daha da güçlendiriyor bana göre. Özetle yaz bana enerjik, canlı ve özgür hissettiren bir mevsim.”

‘İdeal yaz tatili’ söz konusu olduğunda kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu yaz muhtemelen sizi nerede ve ne yapıyorken görebiliriz?

Mevsimin yaz olması ve yalnızca sevdiğim insanlarla birlikte olmak bile benim her yerde mutlu olmam için yeterli. Bu yazı da yine sevdiklerimle büyük olasılıkla seyahat ederken, denizde ve doğayla iç içe geçireceğimi düşünüyorum. Tabii denizin tatlı tuzunun yanı sıra seyahat etmek, farklı kültürleri keşfetmek ve yeni deneyimler yaşamak da benim için oldukça heyecan verici. O yüzden öncelikle bir yurt dışı planım var. Sevgilimle birlikte bir İspanya ve İtalya seyahati planlıyoruz. Yani anlayacağınız bu yaz beni, sevdiklerimle hem Avrupa’da hem Ege ve Akdeniz kıyılarında bulabilirsiniz.

Yaz stiliniz hangi parçaların bir araya gelişiyle ortaya çıkıyor? Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Modayı takip etmekten keyif alırım; ancak trendlere katı bir şekilde uymak yerine, kendi tarzımı oluşturmayı tercih ediyorum. Yaz stilimde, hafif ve nefes alabilen kumaşlardan yapılmış rahat parçalara yönelirim. Keten gömlek, denim şortlar veya oversize bir tişört tercih edebilirim. Stilimi şık, sade ve özgün kelimeleriyle tanımlayabilirim.

Sizinle özdeşleşmiş, siz olmasanız dahi sizi görenlere, bilenlere hatırlatacak ‘olmazsa olmaz’larınızı merak ediyoruz. Oral Özer’in stil imzası nedir?

Benimle özdeşleşmiş küpem ve kolyem var sanırım. Gerçekten onları neredeyse hiç çıkarmıyorum. Üniversite yıllarından beri arkadaşlarımın çoğuna bulaştırmış olduğum bir parfüm var. Öyle ki Prada Amber kokusunu annem nerede duysa ‘oğlum koktu’ der…

TEK BAKIŞTA YAZ

Güneşli sabahlarda klasik müzik ya da klasik caz dinlerim. Çünkü fonda iyi gider.

dinlerim. Çünkü Bir yaz gününde güneş gözlüğümü yanımdan ayırmam. Çünkü onsuz asla.

yanımdan ayırmam. Çünkü Bir yaz gecesi keten gömlek, Birkenstock terlik, keten şort veya keten pantolon giyerim. Çünkü tam benlik.

giyerim. Çünkü Tatil bavulumda mutlaka kameram olur. Çünkü fotoğraf ve videolarla keşfettiğimiz yerleri ölümsüzleştirmek benim için çok önemli ve keyifli.

olur. Çünkü Mükemmel bir gün batımı insanların aslında birbirinden hiçbir farkının olmadığını ve gezegende ne kadar küçük varlıklar olduğumuzu hatırlatır. Aklıma hemen Bozcaada geldi.

hatırlatır. Hiç sıkılmadan tenis veya basketbol i zlerim. Çünkü tenisi sadece çok iyi bulduğum tenisçilerin maçlarında, basketbolu ise sokakta dahi büyük bir heyecanla izleyebilirim.

zlerim. Çünkü Favori yaz filmim The Florida Project dünyasına ışınlanmak isterdim. Çünkü film, toplumsal meseleleri ele alırken insanlığın dayanma gücünü ve umudu da vurgulayan bir yaklaşım sergiliyor. Fernando Pessoa huzursuzluğun kitabını yazmış; Sean Baker de bence huzursuzluğun filmini ama umudun her zaman var olduğunu bize yansıtmış. Baker’ın şiirsel rejisinin içinde bulunmayı çok isterdim.

@sinankunter

SİNAN KUNTER

TV Programcısı, sunucu

“Benim için yaz, tam anlamıyla bir enerji depolama dönemi. Tıpkı solar paneller gibi vücudumun da güneş enerjisini alıp depoladığını düşünüyorum. Masmavi denizlerle buluşmak, çocuklarla vakit geçirmek ve arkadaşlarla gün batarken başlayıp gece yarısına uzanan sofralarda buluşmak da insanın duygusal enerjisini dolduruyor.”

‘İdeal yaz tatili’ söz konusu olduğunda kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu yaz muhtemelen sizi nerede ve ne yapıyorken görebiliriz?

Yaz aylarında uzun seyahatler yerine hafta sonu ile birleşen 3-4 günlük tatilleri daha çok seviyorum. Ama bu yaz ilk kez iki hafta boyunca ailemle Bozcaada’da kalmayı planlıyorum. Bozcaada, yazın sıcak dönemini geçirmek için iklimi en güzel olan yer. Bir de işim gereği yılda 3-4 defa ziyaret ettiğim Barselona seyahatlerinden biri, hep yaz aylarına denk geliyor. Gidip gördüğüm kentler içinde en sevdiğim yer Barselona, ancak yaz aylarında kimseye önermiyorum.

Yaz stiliniz hangi parçaların bir araya gelişiyle ortaya çıkıyor? Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Herkes gibi olmamak için modayı, trendleri yakından takip ediyorum ve bu akıma ait parçaları dolabıma sokmuyorum; amacım kendi çizgimi koruyabilmek. Yaz stili, öncelikle kolay olmalı. Çünkü yaz sıcaktır, rahattır, insanı dinlendirir ama elbette bir tarzı da vardır. Yaz aylarında kıyafetlerimi gündemimdeki işler belirliyor. Genel olarak açık renk, rahat pantolonları yine açık renk gömlekler, ceketlerle ve yazlık deri ya da bez ayakkabılarla beraber giyiyorum. Tatil günlerindeyse ağırlıklı olarak keten pantolonları ve gömlekleri espadrillerle giyerim. Sade kıyafetleri, bileklik, güneş gözlüğü, fular gibi aksesuarlarla birleştirmekten yanayım. Yaz stilimi tek kelimeyle Akdenizli olarak tarif edebilirim.

Sizinle özdeşleşmiş, siz olmasanız dahi sizi görenlere, bilenlere hatırlatacak ‘olmazsa olmaz’larınızı merak ediyoruz. Sinan Kunter’in stil imzası nedir?

Beni tanıyanlara, beni hatırlatacak akla gelen ilk eşya kahve fincanı. Kahveye olan düşkünlüğüm nedeniyle özellikle espresso bardakları benim bir aksesuarım gibi oldu. İmza rengim tabii ki mavi. Parfümde ise 16 yaşından beri hayatımda Chanel Egoiste Platinum var.

TEK BAKIŞTA YAZ

Güneşli sabahlarda Argiros Konstantinos’un Eleftheros şarkısını dinlerim. Çünkü Ege’ye, Akdeniz’e yazılmış sözleri ve melodik yapısı insanı masmavi bir özgürlüğe davet ediyor.

dinlerim. Çünkü Tatil bavulumda mutlaka Superga marka ayakkabılarım olur. Çünkü iki yılda bir, birer çift lacivert ve beyaz renklerini alıyorum ve neredeyse günlük koşturmacada hep onları giyiyorum, bana çok rahat geliyor.

olur. Çünkü Bu yaz altı yıl sonra yeniden Yunanistan’ın Paxos adasında olmayı hayal ediyorum. Çünkü eşimle, Ada ve Maestro adlı diziyi izleyince adanın huzurlu ve sakin halini özlediğimizi fark ettik.

olmayı hayal ediyorum. Çünkü Benimle çıkılan bir yolculukta mutlaka üçüncü nesil kahvecilere gidilir. Çünkü iyi kahve, iyi muhabbeti getirir. Seyahate çıkmadan önce bu kahvecilerin yerlerini bulur, işleten kişilerle tanışır ve mutlaka benimle birlikte olan herkesi oraya götürürüm.

Çünkü Mükemmel bir gün batımında hayatın ne kadar hızlı olduğunu düşünürüm. Çünkü İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşamak ve gündemin her dakika değiştiği bir sektörde çalışmak, zamanı çok hızlı ilerletiyor.

düşünürüm. Çünkü Hiç sıkılmadan tenis izlerim. Çünkü insanın en saf ama en centilmen haliyle verdiği mücadeleyi teniste gördüğümüzü düşünüyorum. Kendim de uzun süre tenis oynadığım için ne kadar zor bir spor olduğunu da iyi biliyorum.

Favori yaz filmim Woody Allen’ın Vicky Cristina Barcelona dünyasına ışınlanmak isterdim. Çünkü büyük bir Penelope Cruz hayranı ve Barselona tutkunu olarak, bir filmden başka ne isteyebilirim ki...

@aksak

MEHMET KORYÜREK (AKSAK)

DJ, Entertainer

“Benim için yaz, teraslarda gün batımı izlemekten tekneyle açılmaya, açık hava konserlerinden mavi sularda serinlemeye ve günün uzunluğunun keyfini çıkarmaya kadar keyifle dolu olan bir nefes aralığı.”

‘İdeal yaz tatili’ söz konusu olduğunda kendinizi nerede görüyorsunuz? Bu yaz muhtemelen sizi nerede ve ne yapıyorken görebiliriz?

Yazın başlangıcını Barselona’da yapacağız. Sonra arada birkaç kez Bodrum kaçamağımız kesin olur ama Güney Ege’nin keyfi bence aslında eylül ayında çıkıyor. Barselona’yı çok seviyoruz; yemek, deniz, mimari ve tabii arkadaşlarımızın olması bizi hep oraya çekiyor. Bodrum ise 30 küsur yıllık bir aşkımız. Denizin serinliği, pek çok koyun sunduğu çeşitli mekanları heyecan verici.

Yaz stiliniz hangi parçaların bir araya gelişiyle ortaya çıkıyor? Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Yaz, şort ve tişört demek. Tabii keten gömlek de vazgeçilmez. Converse’lerimi giyer fıldır fıldır dolanırım her nerede olursa olsun. Basic, renkli, rahat ve oversize kelimeleriyle stilimi anlatabilirim.

Sizinle özdeşleşmiş, siz olmasanız dahi sizi görenlere, bilenlere hatırlatacak ‘olmazsa olmaz’larınızı merak ediyoruz. Mehmet Koryürek’in stil imzası nedir?

Dövmelerim herhalde en önemli imzam. Hepsini çok seviyorum. Farklı farklı, kendi stilinde önde gelen dövme sanatçılarından bir koleksiyoner edasıyla topladım. Alyansım haricinde kullandığım başka bir takı yok. Herhangi bir takı olmadan kendimi daha rahat hissediyorum ve daha rahat hareket edebiliyorum, mesleğimden kaynaklı belki de.

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