Geçmişten günümüze Berk Atan

Oyuncu Berk Atan, şimdilerde 'Gönül Dağı' dizisinin Taner'i olarak izleyici ile buluşuyor. Peki, Berk Atan kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? İşte Berk Atan'ın kısa bir biyografisi...

BERK ATAN KİMDİR?

Atan, 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir Bornova’da dünyaya geldi. Anne tarafı Boşnak olan Berk Atan Liseyi Sıdıka Rodop Lisesi’nde okudu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümü mezunu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

11 yaşında futbola başlamış, 17-18 yaşlarında iken Altay futbol takımında kalecilik yapmış. Ardından modellik yapmaya başlamıştır.

BABAM ESKİ FUTBOLCU METİN ATAN

Berk Atan, 2015 yılında Elele'ye verdiği röportajda çocukluk günlerini şöyle anlatmıştı: "Çok güzel bir çocukluk geçirdim. İzmir zaten büyümek için oldukça keyifli bir şehir. Sokakta oynayarak büyüyen son kuşak da biziz herhalde. Bu şu anda bir lüks olarak görünüyor gözüme. Aile apartmanında cümbür cemaat kuzenlerle büyümek benim için çok keyifliydi. Çocukken hep futbolcu olmanın hayallerini kuruyordum. Babam da eski futbolcu Metin Atan. Benim de kaleci olmak gibi bir hayalim vardı. Ama büyüdükçe bu isteğimden vazgeçmeye başladım" (Kaynak: Elele: Mr Atan)

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berk Atan (@berkatan)'in paylaştığı bir gönderi

Yarışmadan önce de modellik yapıyordu. 2011 yılında Best Model of Turkey'de "Gelecek Vaat Eden" manken seçildi ve 2012 yılında yapılan yarışmada ise 2012'nin Best Model of Turkey'i seçildi. 8 Aralık 2012 tarihinde Erkan Özerman'ın düzenlendiği Best Model of The World yarışmasının 25.'si Kumburgaz Artemis Otel'de yapıldı ve 1. Berk Atan seçildi.

BERK ATAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Mahşer-i Cümbüş Tiyatro ekibinden Dilek Çelebi’den oyunculuk dersleri aldı.

2013 yılında Limon Yapımın yapımcılığını yaptığı “Herşey Yolunda Merkez” dizisi ile oyunculuğa başlayan Berk Atan;

2013 yılında Altındağlı dizisinde Pamir,

2015 yılında Güneşin Kızları isimli dizide Savaş Mertoğlu,

2017 yılında Dayan Yüreğim isimli dizide Atıf Sinan Şanal,

2017 yılında başlayan Cennetin Gözyaşları dizisinde Selim karakterine hayat verdi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berk Atan (@berkatan)'in paylaştığı bir gönderi

SİNEMA FİLMLERİ

2017- Tahin Pekmez / Akif (TV Filmi)

ÖDÜLLERİ

2011- Best Model of Turkey / Gelecek Vaat Eden Manken

2012 – Best Model of Turkey / Birincilik

2012- Best Model the World / Birincilik

2015 – KTÜ Medya Ödülleri / Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu/ Güneşin Kızları

2016 – Türk Tıp Öğrencileri Birliği Yılın Enleri/ En İyi Erkek Oyuncu /Güneşin Kızları

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berk Atan (@berkatan)'in paylaştığı bir gönderi

'EMRE KINAY'LA GÜZEL BİR ARKADAŞLIĞIMIZ OLDU'

Elele Dergisi'ne verdiği röportajda Berk Atan, "Okuma provasından itibaren herkes herkesle çok samimiydi. En çok kiminle kan uyuşması yaşadınız derseniz ise, şu an Emre Kınay’la çok güzel bir arkadaşlığım olduğunu söyleyebilirim. Kendisi sonuçta 25 senedir bu işin içinde ve ben ondan hep bir şeyler almaya, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Ağabey-kardeşlik ilişkisinin yanı sıra arkadaşlık ilişkimiz de var. O yüzden çok mutluyum bu durumdan" ifadelerini kullanmıştı.

Berk Atan, aynı röportajda "Sadece bir kızdan değil, arkadaşımdan da beni soğutan şey yalan. Hayatta en sevmediğim şey. O yüzden hep ilişkilerde, samimiyet, dürüstlük, sevgi; gerçek sevgi ararım. Bu saygı kalmadığı zaman, ilişkilerim bozulabilir. Gerçekten dürüstlüğe önem veren biriyim" diyor.

'GÖNLÜMDEN GEÇEN GÜÇLÜ BİR DRAM DİZİSİNDE YER ALMAKTI'

Berk Atan Cosmopolitan'a verdiği bir röportajda "Güneşin Kızları'ndan sonra romantik komedi projelerinde yer almam için teklifler geldi fakat gönlümden geçen yine senaryosu güçlü bir dram projesinde yer almaktı. Bu düşünceye yoğunlaştım ve bekledim. Yapımcılığını Endemol Shine Türkiye'nin gerçekleştirdiği Dayan Yüreğim senaryosunu okuduğumda ''bu işin içinde olmalıyım'' dedim. Oldukça gerçek ve samimi bir dünyası var. Bunda senaryo kadar yönetmenimiz Deniz Çelebi Dikilitaş'ın da etkisi büyük. Birlikte çalıştığım oyuncu büyüklerim ve arkadaşlarım da çok başarılılar. Sette yoğun ama mutlu bir çalışma ortamındayız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Berk Atan (@berkatan)'in paylaştığı bir gönderi

ŞİMDİLERDE GÖNÜL DAĞI DİZİSİNDE TANER ROLÜNE HAYAT VERİYOR

Gönül Dağı dizisindeki Taner karakteri dizinin önemli oyuncularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Tamer karakterinin ilerleyen bölümlerde Dilek karakteri ile birlikte olacağı düşünülürken diğer yandan da bunun hangi olaylar sonucunda gerçekleşeceği sabırsızlıkla bekleniyor.