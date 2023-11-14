Best Model of Turkey kazananları açıklandı

Best Model Of Turkey 2023'ün kazananları belli oldu. Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı ile Ankara'yı temsil eden Metehan Varol 'En İyi Model' olarak yarışmada birinci oldular.

Best Model of Turkey kazananları açıklandı

1988 yılında bu yana Erkan Özerman tarafından düzenlenen Best Model of Turkey'in 36'ncısı yapıldı. Moda ve ekran dünyasına yeni isimler kazandıran yarışmanın finali Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Kadınlarda Yağmur Karlı birinci oldu 

36. Best Model Türkiye yarışmasında Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı kadınlarda birinci oldu.

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Erkeklerde Metehan Varol birinci seçildi 

Başkent Ankara'yı temsil eden Metehan Varol ise erkeklerde birinci seçildi. 

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40 modelin yarıştığı final gecesinde, ikinciler Tugay Şahin-Seray Öztürk; üçüncüler ise Ahmet Koç-Pınar Güve oldu. 