Best Model of Turkey kazananları açıklandı

1988 yılında bu yana Erkan Özerman tarafından düzenlenen Best Model of Turkey'in 36'ncısı yapıldı. Moda ve ekran dünyasına yeni isimler kazandıran yarışmanın finali Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Kadınlarda Yağmur Karlı birinci oldu

36. Best Model Türkiye yarışmasında Hatay'dan yarışmaya katılan Yağmur Karlı kadınlarda birinci oldu.

Erkeklerde Metehan Varol birinci seçildi

Başkent Ankara'yı temsil eden Metehan Varol ise erkeklerde birinci seçildi.

40 modelin yarıştığı final gecesinde, ikinciler Tugay Şahin-Seray Öztürk; üçüncüler ise Ahmet Koç-Pınar Güve oldu.