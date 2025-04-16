Bestemsu Özdemir'den anoreksiya iddialarına yanıt: "80 yaşındaki anneannem de 38 beden"

34 yaşındaki oyuncu Bestemsu Özdemir, sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin yaptığı 'Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündem olan Özdemir, hakkındaki estetik iddialarına son noktayı koydu.

"ZAYIFLIĞIM GENETİK"

"Bana anoreksik diyorlar. Üzüldüğümde yemek yiyemem, çok hızlı kilo kaybederim" diyen Bestemsu Özdemir, "Benim annem 57 yaşında, 34 beden. Anneannem 80 yaşında ve 38 beden. Ailemi bilen biliyor, bizimki genetik. Zayıflık şimdi moda olunca da ben estetikli ve her yerini yaptıran bir kız oldum" ifadelerini kullandı.

"ÖN DİŞİMİ YAPTIRDIM, ÜST DUDAĞIMI DÖNDÜRDÜLER"

Bunun üzerine Ceyda Düvenci, "Estetiğin var mı?" diye sordu.

Bestemsu Özdemir, "Yok dişlerimi yaptırdım. Ön dört dişimi yaptırdım, üst dudağımı bilerek döndürdüler. Onu da ben istedim, dişi yaparken içeriden dudağımı döndürdü. Dişimi öne alarak yaptılar onu da. Zaten canlı görenler bende estetik olmadığını anlıyor" dedi.

Bunun üzerine Ceyda Düvenci "Son fotoğraflarda farklısın" deyince Özdemir de "Onlar efekt. Dergi çekimlerinde zaten başka biriyim" yanıtını verdi.

"BOTOKSTAN KORKUYORUM"

Ünlü oyuncu, sözlerine "Botokstan da korkuyorum. Bana estetikli demeleri de beni yaralıyor. Estetik yaptırmadım, çünkü oyuncuyum. Bu sebeple de yaptırmadım. Mimiklerimi görmem lazım, bu meslekteyken estetik yapamam" diye devam etti.