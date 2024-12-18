Bir süredir kanser tedavisi gören Şimal: Kaşlarımın çıkmasının şerefine süslendim

2022’de meme kanserini yenen ünlü şarkıcı Şimal, ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Geçtiğimiz günlerde, hastalığının tekrar ettiğini açıklamıştı. Tedavisi devam eden Şimal, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Ünlü şarkıcı MR sonuçlarını paylaşmış ve ailece zor bir süreç geçirdiklerini belirtmişti. Şarkıcı, "Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. 'Sonuç stabil' dedi radyoloji hocamız. Beyin zarındaki durumu durdurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak, yok olup gidecek. Dua, dua dua... Başka bir isteğim yok, güçlüsünüz" demişti.

Son olarak sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Şimal, "Saçlarım yok ama kaşlarımın çıkmasının şerefine süslendim" notunu düştü.

Öte yandan Şimal, birkaç hafta önce zor zamanlardan geçtiğini duyurmuş ve takipçilerine haber vermediği için özür dilemişti.