Birce Akalay ve Mert Fırat'lı 'Bir Derdim Var' dizisi final mi yapıyor?

Kanal D'nin yeni dizisi Bir Derdim Var'da Birce Akalay ve Mert Fırat başrolleri paylaşıyordu. AyNA Yapım imzalı dizisi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı ve ekran macerası kısa sürdü.

6. BÖLÜMLE FİNAL YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bir Derdim Var dizisi ekrana veda ediyor. AyNA Yapım imzalı dizisi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı ve final kararı alındı. Burak Müjdeci'nin yönettiği İtalyan formattan uyarlanan dizi 6. Bölümde ekran ömrünü tamamlayacak.

BİR DERDİM VAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Ergen ve çocuk psikiyatri servisinde şef doktor olan Nilüfer (Birce Akalay), ergenlerin kırılgan ruhlarındaki sorunları keskin bir zekayla çözmesiyle tanınır. Güçlü sezgileri ve derin hisleri sayesinde genç hastalarının her zaman çözülmesi imkansız gibi görünen durumlarını soruşturma yapan bir dedektif dikkatiyle çözer. Nilüfer'in aynı zamanda yıllardır herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Zor geçen ergenlik döneminde ona konulan Depersonalizasyon derealizasyon bozukluğu teşhisi. Ne pahasına olursa olsun bunu herkesten saklamak zorundadır. Aksi taktirde aşkla yaptığı mesleğini elinden alacak tek şey bu olacaktır.

Fakat bu hastalık aynı zamanda Nilüfer'in yeteneğidir de. İlaçlar ve kendi iradesiyle kontrol altında tutmaya çalıştığı halüsinasyonu olan kendisinin 15 yaşındaki ergen hali sayesinde birçok içinden çıkılması imkansız vakaları çözüme ulaştırıyordur. Bir nevi akıl, rehberidir Nilüfer'in...