Burak Deniz'den Hande Erçel sorularına yanıt!

Pazartesi akşamları yayınlanan 'Bambaşka Biri' dizisinde rol alan Hande Erçel ilgi odağı olan isimlerden biri. Son zamanlarda oyunculuğuyla ilgili bazı eleştirilerin hedefi olmuştu.

BURAK DENİZ: BEN DE ELEŞTİRİLİYORUM, BAŞKA ARKADAŞLARIM DA...

Oyuncu Burak Deniz'e partneri hakkındaki bu eleştiriler soruldu. Ünlü oyuncu, “Ben de eleştiriliyorum, başka arkadaşlarım da. Bu olacaktır. Hande ile sürekli beraberiz. Sürekli yan yana olduğumuz için eleştirebileceğim bir şey olmuyor. Yani görebileceğim bir şey değil” dedi.