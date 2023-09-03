Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil'in gözyaşları

Burcu Esmersoy ile yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu iş insanı Nazım Akmandil dün evlendi. Nikah öncesi birbirlerini gören çift mutluluk gözyaşları döktü.

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine girdi. Nikah öncesi ilk karşılaşmada Burcu Esmersoy heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Nazım Akmandil'in de bir hayli duygulandığı görülürken Burcu Esmersoy eşinin gözyaşlarını elleriyle sildi.

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