Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Nikahtan yansıyanlar

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Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine girdi.
Nikâhtan bir gün önce parti veren Burcu Esmersoy-Nazım Akmandil çifti için dün İtalya-Portofino’da nikâh töreni düzenlendi.
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Gözyaşlarını tutamadılar
Nikah öncesi ilk karşılaşmada Burcu Esmersoy heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Nazım Akmandil'in de bir hayli duygulandığı görülürken Burcu Esmersoy eşinin gözyaşlarını elleriyle sildi.
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Puglia'daki nikahta Burcu Esmersoy Özgür Masur imzalı iki gelinlik giydi.
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Burcu Esmersoy’un gelinlikleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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