Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Nikahtan yansıyanlar

Gözyaşlarını tutamadılar

Nikah öncesi ilk karşılaşmada Burcu Esmersoy heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Nazım Akmandil'in de bir hayli duygulandığı görülürken Burcu Esmersoy eşinin gözyaşlarını elleriyle sildi.