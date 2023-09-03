Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Nikahtan yansıyanlar

Burcu Esmersoy ile yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olduğu iş insanı Nazım Akmandil dün evlendi. İşte nikahtan yansıyanlar...

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Nikahtan yansıyanlar - Resim : 1

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile iş insanı Nazım Akmandil İtalya’nın Puglia şehrinde dünyaevine girdi.

Nikâhtan bir gün önce parti veren Burcu Esmersoy-Nazım Akmandil çifti için dün İtalya-Portofino’da nikâh töreni düzenlendi.

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Nikahtan yansıyanlar - Resim : 2

Gözyaşlarını tutamadılar

Nikah öncesi ilk karşılaşmada Burcu Esmersoy heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamadı. Nazım Akmandil'in de bir hayli duygulandığı görülürken Burcu Esmersoy eşinin gözyaşlarını elleriyle sildi.

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Nikahtan yansıyanlar - Resim : 3

Puglia'daki nikahta Burcu Esmersoy Özgür Masur imzalı iki gelinlik giydi.

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Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da evlendi! Nikahtan yansıyanlar - Resim : 4

Burcu Esmersoy’un gelinlikleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.