Canan Ergüder’den yeni dizi geliyor: İstanbul Ansiklopedisi
Show TV’nin Salı akşamları izleyicilerle buluşan 'Aile' dizisinde Leyla Soykan karakterini canlandıran oyuncu Canan Ergüder, yeni bir dizi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Şimdilerde Show TV’nin Salı akşamları izleyicilerle buluşan 'Aile' dizisinde Leyla Soykan karakterini canlandıran oyuncu Canan Ergüder, dijital bir diziyle el sıkıştı. Netflix için çekilecek 'İstanbul Ansiklopedisi' dizisini Selman Nacar yönetecek.
Nesrin adlı bir doktoru canlandıracak
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Canan Ergüder, dizide Nesrin adlı bir doktoru canlandıracak. Dizinin çekimleri ocak ayında başlayacak.
Tims&B imzalı ve 8 bölümden oluşması planlanan dizinin senaryosunu da Selman Nacar yazdı.