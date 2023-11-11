Cansu Tosun, babası hakkındaki iddialar için ilk kez konuştu

FOX TV'de yayınlanan Kirli Sepeti dizisinde başrol oynayan Cansu Tosun, dün akşam Şahsiyet dizisinin yeni sezon galasına katıldı. Galada muhabirlerin sorularını yanıtlayan Cansu Tosun, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan ile evliliği devam eden babası Kenan Tosun'un bir süredir aşk yaşaması hakkında sessizliğini bozdu.

'HERKES HAYATINDA KENDİ YAPTIĞINDAN SORUMLU'

Tosun, babasıyla ilgili soruya "Annem ve babamla ilgili konuşmak istemiyorum çünkü ben kendi özel hayatımı hiç konuşan biri değilim. Kaldı ki annemle babamın hayatını konuşayım. Bu çok büyük bir saygısızlık olur. Herkes hayatında kendi yaptığından sorumlu" cevabını verdi.

BABASIYLA GÖRÜŞMÜYOR İDDİASINA YANIT

Başarılı oyuncu babasıyla görüşmediği yönündeki iddia için de "Yok, olur mu öyle şey babam o benim. Hiç öyle bir şey olmaz" dedi.