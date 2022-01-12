Ceren Yaldız kimdir? 20 soruda Ceren Yaldız
Cümlenin sonu bizden, başı misafirimizden. ‘20 Soruda’ bölümümüzün bu ayki konuğu, dijital içerik üretici Ceren Yaldız. Peki, Ceren Yaldız kimdir? Kendi ağzından dinleyelim...
Yeni jenerasyon şöhret, dijital ekranlarımızdan müzik dünyasına yeni teklisi ‘Ara ara’ ile başarılı bir geçiş yapıyor ve hayran kitlesini genişletiyor. Yaldız’ın kelimeleriyle kırmızı çizgilerine, ruh haline ve hayallerine odaklanıyoruz.
Röportaj: Baran Alışkan
- Her daim güçlü durmayı başardım!
- Yapmak istediklerimi yapamamayı beceremedim!
- Mutlu ve huzurlu hissediyorum.
- Kendim olmaktan mutluyum.
- Karanlıktan çok korkarım.
- Başkaları kırılmasın diye söylemediğim şeylerden pişmanım.
- 1520 yılında yaşamak isterdim, çünkü o dönemi oldukça merak ediyorum.
- Selena Gomez gibi biri olmak isterdim.
- Sevdiğim insanların ufak sürprizleri beni çok mutlu eder.
- Sevdiklerimi kaybetmek beni çok üzer.
- Yalancı insanlardan nefret ederim.
- Los Angeles’ta yaşamak isterim.
- Yakıştırmalar çok abartılıyor.
- Zamanımızın kıymetini bilmiyoruz.
- İnsanların kinini ve öfkesini durdurmak ve mutluluk ile değiştirmek isterdim.
- ‘Asla pes etme’ felsefesini benimserim.
- Kariyerimde en güzel yerde olmayı hayal ediyorum.
- Yalan söyleyebiliyorum desem yalan söylerim.
- Asla, asla dememek gerek.
- Sevecen, dost ve mükemmeliyetçi kelimeleriyle kendimi tanımlarım.