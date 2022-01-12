Ceren Yaldız kimdir? 20 soruda Ceren Yaldız

Yeni jenerasyon şöhret, dijital ekranlarımızdan müzik dünyasına yeni teklisi ‘Ara ara’ ile başarılı bir geçiş yapıyor ve hayran kitlesini genişletiyor. Yaldız’ın kelimeleriyle kırmızı çizgilerine, ruh haline ve hayallerine odaklanıyoruz.

Röportaj: Baran Alışkan