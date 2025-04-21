Colin Farrell, oğlunu bakım merkezine yerleştirme kararı aldı

Hollywood yıldızı Colin Farrell, 21 yaşındaki engelli oğlunu uzun süreli bakım tesisine yerleştirmeyi planladığını açıkladı.

Farrell'in 2001 ila 2003 arasında aşk yaşadığı sevgilisi Kim Bordenave ile birlikteliğinden olan James, Angelman sendromuyla dünyaya geldi.

ESKİ EŞİYLE BİRLİKTE KARAR ALDILAR

Yakın zamana kadar engelli oğlundan ayrıntılı olarak bahsetmeyen ve aile hayatını gizli tutan Colin Farrell, oğlunun hayattayken bakımı üzerinde kontrol sahibi olmak ve ona bir toplumsallık bilinci vermek için uzun süreli bakım tesisine göndereceğini açıkladı.

48 yaşındaki Farrell, Candis Magazine'e verdiği röportajda, kendisi ve eski eşi Kim Bordenave'in James'i uzun süreli bakım tesisine yerleştirme kararı aldıklarını söyledi.

'YA YARIN KALP KRİZİ GEÇİRİRSEM...'

"Bu zor bir durum, bazı ebeveynler şöyle diyecek: 'Çocuğuma kendim bakardım.' Buna saygı duyuyorum" ifadesini kullanan Colin Farrell; "Ama benim korkum şu: Ya yarın kalp krizi geçirirsem ve Allah korusun, James'in annesi Kim de araba kazası geçirirse ve o da hastalanırsa, James tek başına kalırsa?" sorularını yöneltti.

"O zaman devletin koruması altında ve nereye gidecek? Bizim bu konuda hiçbir söz hakkımız olmayacak" diyen oyuncu; "Şimdi, hâlâ hayatta ve sağlıklıyken gidebileceği, gidip ziyaret edebileceğimiz ve bazen onu dışarı çıkarabileceğimiz hoşumuza giden bir yer bulmayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

İLK ADIMLARINI ATTIĞINDA GÖZ YAŞLARINA BOĞULMUŞTU

Farrell, yıllar önce verdiği bir röportada, oğlunu 'sihirli' olarak tanımlamış, James dört yaşındayken ilk adımlarını attığında gözyaşlarına boğulduğunu anlatmıştı.