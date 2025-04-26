Defne Samyeli'nin kızları: İstesek zengin koca bulurduk

Sosyal medyanın son günlerdeki en popüler isimlerinden olan Defne Samyeli'nin kızları, Deren Talu ile Derin Talu, 'zengin koca avcıları' şeklindeki eleştirilere sessiz kalmadı. İki kardeş, Instagram hesaplarından videolu bir açıklamada bulundu.

'BEN EVLİLİĞİ SAÇMA BULUYORUM'

Deren Talu; "Paylaşımlarımıza 'zengin koca avcıları', 'evlenmek istiyorsunuz' şeklinde yorumlar geliyor. Öyle bir derdimiz ve ihtiyacımız yok. Ben evliliği düşünmüyorum ve evliliği saçma buluyorum" dedi.

'ANNE VE BABAMIZ KÖTÜ BİR BOŞANMA SÜRECİ GEÇİRDİ'

Derin Talu; "Anne ve babamız çok kötü bir boşanma süreci geçirdi ve biz çok etkilendik. O yüzden evlilik bizim aklımızda iyi kalmadı. Hayatımızda hiç özendiğimiz bir evlilik görmedik. İkimiz de istesek evlenirdik" ifadelerini kullandı.

'İSTESEK İKİMİZ DE EVLENİRDİK'

Derin Talu ayrıca; "İkimiz de istesek evlenirdik. Tüm Türkiye bana CV (özgeçmiş) atıyor, zengin koca bulamaz mıydım?" diye konuştu.

INSTAGRAM'DA KENDİ REKORUNU KIRDI

Öte yandan Derin Talu Instagram'da 74 milyon görüntülenmeye ulaşarak kendi rekorunu kırdı.