Demet Şener paylaştı: Ne yazsam bilemedim

Demet Şener, kızı İrem ile birlikte Real Madrid'de basketbol oynayan oğlu Ömer Kutluay'ı ziyarete Madrid'e gitti.

Demet Şener paylaştı: Ne yazsam bilemedim

Demet Şener paylaştığı fotoğrafa "Ne yazsam bilemedim. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum☺️mutluluk, gurur, sevinç, şükür, sonsuz sevgi❤️içim coşuyor🥰" notunu düştü. 

Demet Şener'in, İbrahim Kutluay'la evliliğinden dünyaya gelen Ömer Kutluay, babasının gibi basketbolcu olmuştu. 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, İspanyol ekibi Real Madrid'in basketbol takımının altyapısına transfer olmuştu.
Demet Şener paylaştı: Ne yazsam bilemedim - Resim : 1