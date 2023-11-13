Demet Şener paylaştı: Ne yazsam bilemedim
Demet Şener, kızı İrem ile birlikte Real Madrid'de basketbol oynayan oğlu Ömer Kutluay'ı ziyarete Madrid'e gitti.
Demet Şener paylaştığı fotoğrafa "Ne yazsam bilemedim. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum☺️mutluluk, gurur, sevinç, şükür, sonsuz sevgi❤️içim coşuyor🥰" notunu düştü.
Demet Şener'in, İbrahim Kutluay'la evliliğinden dünyaya gelen Ömer Kutluay, babasının gibi basketbolcu olmuştu. 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, İspanyol ekibi Real Madrid'in basketbol takımının altyapısına transfer olmuştu.