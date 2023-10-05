Demet Şener'den yıllar sonra gelen Demet Akalın itirafı: Olaylar anlatıldığı gibi değil

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Demet Şener, yıllar önce yakın arkadaşı Demet Akalın ile İbrahim Kutluay'ı ayırdığı yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlayarak "Demet Akalın ile hiç tanışmadık. Anlatıldığı gibi değil" dedi.

"HELALLEŞECEK BİR ŞEY YOK"

Ünlü isim, Demet Akalın'ı görse konuşup konuşmayacağı sorulunca şu yanıtı verdi:

"Olaylar anlatıldığı gibi değil. Demet Akalın hayatımda tanımadığım ve merhabalaşmadığım bir insan. Bunu da buradan son kez söyleyeyim. Yakın arkadaş olduğumuz falan yok. Belki kalabalık bir ortamda 1-2 kez görmüşümdür. Anlatıldığı gibi değil. Bununla ilgili konuşacak bir şey yok. Olaylar yansıtıldığı gibi değil. Eskiden de sonradan da merhabalaştığım yok. Bir şey olmadığı için helalleşecek bir şey de yok."

"İBRAHİM KUTLUAY'A KARŞI NÖTRÜM"

Şener, "İrem ve Ömer'in babasıyla görüşüyor musun?" sorusuna "Uzun zaman görüşmedik. İlk defa Ömer'i Madrid'e hep beraber götürdük. Orada da hep bir aradaydık. İnsanı boyutta ilk kez orada bir aradaydık. Benim büyük bir kızgınlığım var. Ona karşı nötrüm. Sadece çocuklarımızın mutluluğu için... Bu olay Ömer için çok önemliydi. İrem'in de bizimle olmasını istediğim için orada bir aradaydık ve gayet güzeldi cevabını verdi.

"İBRAHİM'İ AFFETTİM"

Şener, "İbrahim Kutluay'ı affedebildin mi?" sorusuna ise "Kendimde bir şey bulmadığım için ve karşı tarafın problemi olduğu için tabi ki affettim. Bunu kendim için yaptım. Bu olaydan 5-6 yıl sonra olabildi. Bununla ilgili baya bir tedavi oldum. Her şey geçiyor ve Allah mükafatlandırıyor. Hiçbir zaman mağduru oynamadım" yanıtını verdi.