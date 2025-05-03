'Doktorlar' dizisi oyuncularının son hali gündem oldu! Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas yıllar sonra bir arada
Doktorlar dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas, yıllar sonra Efes Bilsen basket maçında bir araya geldi. Özilhan, o anları Instagram hesabından paylaştı. Sürpriz buluşma hayranları heyecanlandırdı.
Özge Çolak
2006-2011 yılları arasında Show Tv ekranlarında izlenme rekorları kıran Doktorlar dizisinin kadrosunda Kutsi, Yasemin Özilhan, Melike Güner, Bekir Aksoy, Yeşim Ceren Bozoğlu, Devrim Nas ve Aysun Kayacı gibi isimlerin yer almıştı. Doktorlar dizisi tekrar bölümleriyle yayınlandığında izleyiciyi ekrana kilitliyor.
Yasemin Özilhan dizide Eda karakterini canlandırırken Yağmur Atacan da Hasan rolü ile izleyici karşısına çıkmıştı. Dizinin kadrosuna sonradan dahil olan Devrim Nas ise Doktor Arslan’a hayat vermişti.
Yıllar sonra bir araya geldiler
Dizinin ekibinde yer alan oyuncular yıllar sonra bir araya geldi. Anadolu Efes - Panathinaikos karşılaşmasını birlikte izleyen Yasemin Özilhan, Yağmur Atacan ve Devrim Nas'ın buluşması sosyal medyaya damga vurdu.