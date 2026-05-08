Dünya Kupası şarkısı 16 yıl sonra yeniden Shakira'dan geliyor: Waka Waka'dan sonra Dai Dai
Ünlü şarkıcı Shakira, 2010 yılında "Waka Waka" ile yarattığı küresel fırtınadan tam 16 yıl sonra, futbol dünyasını yeniden ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Kolombiyalı sanatçının yeni Dünya Kupası şarkısı "Dai Dai" için yayınladığı kısa tanıtım, sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı...
2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. 11 Haziran'da başlayacak dünyanın en önemli futbol organizasyonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, Dünya Kupası'nın resmi şarkısıyla ilgili yeni haber, Shakira'dan geldi.
DÜNYA KUPASI İÇİN 'DAİ DAİ' ŞARKISINI HAZIRLIYOR
Shakira, bu yılın Dünya Kupası şarkısını seslendireceğine dair birçok spekülasyonun ardından, haberi doğruladı.
49 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Nijeryalı müzisyen Burna Boy ile birlikte 'Dai Dai' adlı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısını hazırladığını duyurdu.
