Dünya Kupası şarkısı 16 yıl sonra yeniden Shakira'dan geliyor: Waka Waka'dan sonra Dai Dai

2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı. 11 Haziran'da başlayacak dünyanın en önemli futbol organizasyonu için heyecanlı bekleyiş sürerken, Dünya Kupası'nın resmi şarkısıyla ilgili yeni haber, Shakira'dan geldi.

DÜNYA KUPASI İÇİN 'DAİ DAİ' ŞARKISINI HAZIRLIYOR

Shakira, bu yılın Dünya Kupası şarkısını seslendireceğine dair birçok spekülasyonun ardından, haberi doğruladı.

49 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, Nijeryalı müzisyen Burna Boy ile birlikte 'Dai Dai' adlı 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi şarkısını hazırladığını duyurdu.