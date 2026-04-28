1 Mayıs Akrep dolunayı rehberi: duygusal arınma ve dönüşüm zamanı
2026 yılının Mayıs ayı, enerjisi oldukça yüksek bir gökyüzü olayıyla başlıyor. 1 Mayıs’ta Akrep burcunda gerçekleşecek olan dolunay; hem bireysel hem de ilişkisel düzeyde bir arınma dönemi başlatarak, hayatımızda bir devrin kapanıp yenisinin açılacağına işaret ediyor.
1 Mayısta gerçekleşecek dolunay, iddialı ve gizemli Akrep burcunda gerçekleştiği için yüzeyde kalan hiçbir şeyle yetinmeyecek. Yönetici gezegenleri Mars ve Pluto’nun
etkisiyle, bu dönemde her zamankinden daha derin ve dönüştürücü hissetmemiz normal. Akrep’in fısıltısı nettir: "Değişimden korkma; olduğun gibi kalmak zorunda değilsin."
Bu dönemde sezgileriniz keskinleşebilir, saklı kalan durumlar gün yüzüne çıkabilir. İlişkilerde ve kendi iç dünyanızda "Gücümü nerede kaybettim?" sorusu ön plana çıkacak.
Denge Arayışı: Akrep ve Boğa Karşıtlığı
Gökyüzünde Ay, Akrep’in derin sularındayken, Güneş toprak grubundaki Boğa burcunda ilerliyor. Bu durum bize şu mesajı veriyor: Dönüşürken savrulmamak için köklerinize sadık kalın. Akrep’in değişim arzusu ile Boğa’nın güven arayışı arasındaki dengeyi kurmak, bu dolunayın en büyük sınavı olacak.
İlişkilerde Ciddiyet ve Şifa
1 Mayıs’taki Venüs-Satürn olumlu açısı, ikili ilişkilerde geçici heyecanlar yerine kalıcı ve dürüst bağlar kurma isteğini artırıyor. Eğer bir süredir ertelediğiniz zor bir konuşma varsa, Merkür ve Şiron’un kavuşumu size "can yaksa da iyileştiren" dürüstlüğün kapılarını açıyor. Gerçeği söylemek, üzerinizdeki yükü hafifletecektir.
Dolunay Ajandası: Neler Yapmalı, Nelerden Kaçınmalı?
Yapılması Gerekenler:
Bırakma Ritüeli: Sizi aşağı çeken korku, alışkanlık veya inançları bir kağıda yazın ve sembolik olarak yakın. Bir şeyi aktif olarak bitirme kararı, zihinsel bir özgürlük sağlar.
Gerçek Bir Temizlik: Sadece evinizi değil; dijital rehberinizi, çekmecelerinizi ve artık size hizmet etmeyen her türlü nesneyi hayatınızdan çıkarın.
Borçları Kapatın: Sadece maddi değil, duygusal borçları da (iade edilmemiş kitaplar, verilmemiş sözler) kapatarak enerjinizi tazeleyin.
Finansal Analiz: Gerçekçi rakamlarla bütçenizi gözden geçirin ve uzun vadeli yatırım kararları alın.