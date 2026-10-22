Ebru Şallı'dan Pars açıklaması: Eve kapanıp ağlasam da geri gelmeyecek

Kendisine yapılan eleştirilerle ilgili de konuşan Ebru Şallı, “İlk zamanlar bazılarının 'Çocuğunu kaybetti bak nasıl güzel, nasıl yaşıyor?' gibi şeyler dediklerini duydum. Ben bu olayı şöyle düşünüyorum. Bunu yaşayan tek ben değilim, hepimiz biriz. Onlar belki hiçbir şey yapamıyorlar, ben de ünlü ve başarılı olduğuma göre insanlara bunu göstermeliyim. Ben eve kapanıp yerlere atsam kendim Pars geri gelecek mi? Yok. Sadece üzüldüm, ağladım. Eğer insanların içi rahatlayacaksa onları da yaptım zaman zaman da yapıyorum. Ama bir oğlum daha var, ailem var. Hem onlar hem de kendim için yaşamak zorundayım. Hayat devam ediyor. Pars’ın da beni gördüğünü de düşünüyorum. Onu beni mutlu, iyi görmesi çok önemli” dedi.