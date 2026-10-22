Ebru Şallı'dan Pars açıklaması: Eve kapanıp ağlasam da geri gelmeyecek
Empati programında konuk olan Ebru Şallı, 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars'ı anarken stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı. Hastane günlerinde oğlunun kendisine söylediği son sözleri gözyaşlarıyla anlatan Şallı’nın açıklamaları izleyenlerin yüreğini burktu.
Ebru Şallı, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu Empati programına konuk oldu. Ebru Şallı, programda 2020'de lenfoma sebebiyle kaybettiği oğlu Pars'ı ve hastalık sürecini anlattı
“Pars nasıl bir çocuktu?” sorusuna yanıt veren sunucu, “İlk doğduğu anda ‘bu da bebek’ dediler, yaşlı doğdu Pars… Beren inanılmaz yaramazlık yapardı. o ağabeyin idare ederdi, olgundu" dedi.
Oğluna lenfoma teşhisinin 2018'de konulduğunu söyleyen Ebru Şallı, o günleri “7 buçuk yaşındaydı, her şey ateş ve boyun ağrısıyla başladı. Doktora götürdük, teşhis için MR'a girdi. MR'daki doktor da çok acımasızdı, biz Harun'la kapıda beklerken gelip 'Her yerinde bir şey var” deyince yere yığıldığımı hatırlıyorum" diye anlattı.
Kendisine yapılan eleştirilerle ilgili de konuşan Ebru Şallı, “İlk zamanlar bazılarının 'Çocuğunu kaybetti bak nasıl güzel, nasıl yaşıyor?' gibi şeyler dediklerini duydum. Ben bu olayı şöyle düşünüyorum. Bunu yaşayan tek ben değilim, hepimiz biriz. Onlar belki hiçbir şey yapamıyorlar, ben de ünlü ve başarılı olduğuma göre insanlara bunu göstermeliyim. Ben eve kapanıp yerlere atsam kendim Pars geri gelecek mi? Yok. Sadece üzüldüm, ağladım. Eğer insanların içi rahatlayacaksa onları da yaptım zaman zaman da yapıyorum. Ama bir oğlum daha var, ailem var. Hem onlar hem de kendim için yaşamak zorundayım. Hayat devam ediyor. Pars’ın da beni gördüğünü de düşünüyorum. Onu beni mutlu, iyi görmesi çok önemli” dedi.