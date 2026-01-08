Çok Güzel Hareketler neden yok? Çok Güzel Hareketler hangi gün?
Star TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler bugün ekrana gelmedi. Onun yerine Yerli film Hazine yayınlandı. İzleyiciler Çok Güzel Hareketler neden yok? Çok Güzel Hareketler hangi gün? sorularına yanıt arıyor.
Yılmaz Erdoğan’ın genel sanat yönetmenliğinde BKM Mutfak’ın yetenekli ekibi tarafından hazırlanan Çok Güzel Hareketler 2, 2026 yılında da Star TV ekranlarında kahkaha fırtınası estirmeye devam ediyor.
Atakan Çelik, Safa Sarı, Ebru Yücel ve Emre Aslan gibi isimlerin başını çektiği geniş oyuncu kadrosu, her hafta değişen temalarla performans sergiliyor.
Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00'de Star TV’de izleyiciyle buluşuyor. Programın çekimleri ise Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) düzenli olarak devam etmekte ve biletleri üzerinden takip edilebiliyor.
