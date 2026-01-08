Çok Güzel Hareketler neden yok? Çok Güzel Hareketler hangi gün?

Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümleriyle her Perşembe saat 20.00'de Star TV’de izleyiciyle buluşuyor. Programın çekimleri ise Beşiktaş Kültür Merkezi'nde (BKM) düzenli olarak devam etmekte ve biletleri üzerinden takip edilebiliyor.