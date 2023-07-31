Efsane dizi 'Bizimkiler'in oyuncuları yıllar sonra bir arada: "Dumkof ve Dilek. Başlama yine 'öpeceğim' diye"

1989 - 2002 arasında ekrana gelen, bir apartmanda yaşayan ailelerin kendi aralarında ve çevreleriyle yaşadıkları ilişkileri komik bir dille anlatan 'Bizimkiler' dizisi o döneme damgasını vurmuştu. Efsane dizinin Dilek'i Binnur Şerbetçioğlu ve Halis'i Ali Uyandıran, yıllar sonra bir araya gelip, hasret giderdi.

"DUMKOF VE DİLEK"

Şerbetçioğlu, sürpriz buluşmadan fotoğrafları Insatgram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

İkilinin buluşması sosyal medyada çok konuşuldu. Şerbetçioğlu, 'halis & dilek' etiketi ile yayınladığı karelere, "Dumkof ve Dilek. Başlama yine 'öpeceğim' diye" notunu düştü.

Almanya'dan kesin dönüş yapan, sıhhi tesisat ve doğalgaz ustası olan Davut Usta'nın oğlu Halis karakteri, Bizimkiler'de sık sık sarılmaya çalışması ve 'öpeceğim' repliği ile hafızalara kazınmıştı.