Elsa Hosk ikinci kez anne oluyor

Victoria's Secret podyumlarının unutulmaz isimlerinden Elsa Hosk, ikinci hamileliğini Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

"Been growing a little nugget for the last 6 months!!!" notunu düşen İsveç-Fin kökenli süpermodel, yaklaşık altı aydır sakladığı bu yeni dönemi ilk kez açıkladı.

TEBRİK MESAJLARI GELDİ

Paylaşımın ardından Gigi Hadid ve Ashley Graham gibi moda dünyasının tanınan isimlerinden tebrik mesajları geldi.

İLK ÇOCUĞUNU 2021 YILINDA DÜNYAYA GETİRDİ

Özel hayatında da uzun soluklu ilişkisiyle dikkat çeken Hosk, Danimarkalı girişimci Tom Daly ile 2015'te New York'ta tanıştı. Çift, 2021'de ilk çocukları Tuulikki'yi kucaklarına aldı. Geçtiğimiz eylülde ise uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisiyle nişanlandığını duyurmuştu. Şimdi ise Elsa Hosk, ailesinin yeni bir üyeyle büyüyeceğini açıklayarak hayatında yeni bir sayfa açıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör elsa❤️ (@hoskelsa)'in paylaştığı bir gönderi