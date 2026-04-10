Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinden beklenen haber geldi: Düğün davetiyeleri yolda
2023 yılından bu yana süregelen birlikteliklerini geçtiğimiz ağustos ayında nişanla taçlandıran Taylor Swift ve Travis Kelce, evlilik hazırlıklarını hızlandırdı. İşte detaylar...
Magazin dünyasının en çok konuşulan çifti Taylor Swift ve Travis Kelce, evlilik hazırlıklarına başladı. 2023 yılının yaz aylarında başlayan ve kısa sürede magazin dünyasının gözde ilişkilerinden biri haline gelen bu birlikteliği, ikili Ağustos 2025’te romantik bir kareyle nişanlandıklarını duyurarak taçlandırmıştı.
Uluslararası basının ulaştığı bilgilere göre, çiftin düğün tarihlerini duyuran 'tarihi not et' (save-the-date) kartları davetlilere gönderilmeye başlandı. Uzun süredir merakla beklenen büyük gün için seçilen lokasyon ise New York oldu.
DÜĞÜNÜN GERÇEKLEŞECEĞİ ŞEHİR BELLİ OLDU
Daha önce çıkan pek çok haberde, ikilinin Swift’in Rhode Island’daki meşhur sahil malikanesinde evleneceği iddia edilmişti. Ancak son gelişmelere göre çift, daha geniş bir davetli listesini ağırlayabilmek ve çok daha kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirebilmek adına planlarını değiştirerek New York’ta karar kıldı.
Düğün tarihi olarak belirlenen 3 Temmuz 2026, Taylor Swift için özel bir anlam taşıyor. Her yıl 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nü görkemli kutlamalarla geçiren sanatçı, bu yıl bu kutlamaları düğünüyle birleştirecek.
ÇİFTİN NEW YORK SEVGİSİ
Taylor Swift’in New York ile olan derin bağı kariyerine de yansımış durumda. 2014 yılında şehrin "Küresel Tanıtım Elçisi" olan sanatçı, şehre olan sevgisini şu "Welcome To New York" isimli parçasında dizelerle anlatmıştı:
"Her büyük aşk gibi, seni merakta bırakıyor / Her gerçek aşk gibi, sürekli değişiyor / Her hakiki aşk gibi, seni deli ediyor / Ama biliyorsun ki hiçbir şeyi, hiçbir şeyi, hiçbir şeyi değiştirmezdin."
NFL yıldızı Travis Kelce de en az nişanlısı kadar New York hayranı görünüyor. Kelce, daha önce verdiği bir röportajda şehirdeki yaşam tarzına olan beğenisini şu sözlerle dile getirmişti:
"Şehirde öylece vakit geçirmek çok havalı. Sanırım New York'ta yapmayı en sevdiğim şeylerden biri, sadece şehirle bir olmak, sokaklarda yürümek ve o elektriği hissetmek; herkesin kendi işine baktığını görmek ve yol boyunca birkaç yeni insanla tanışmak."
ÜNLÜLER GEÇİDİNİN YAŞANACAĞI BİR DÜĞÜN
Nişanlandıklarını resmi olarak duyurdukları andan beri dünya basınının odağında olan çift, New York’ta evlenen ünlüler arasında yer alacak. Geçmişte Beyoncé ve Jay-Z, Justin ve Hailey Bieber ile Sarah Jessica Parker gibi isimler de hayatlarını birleştirmek için bu metropolü tercih etmişti.
Swift’in Tribeca bölgesinde bulunan ve değeri 50 milyon doların üzerinde olan mülk yerleşkesinin, düğün süresince konuklar ve hazırlıklar için merkezi bir rol oynaması bekleniyor. 3 Temmuz'da gerçekleşecek bu tören, hem spor hem de müzik dünyasını buluşturacak.