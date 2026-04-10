Taylor Swift ve Travis Kelce çiftinden beklenen haber geldi: Düğün davetiyeleri yolda

ÇİFTİN NEW YORK SEVGİSİ



Taylor Swift’in New York ile olan derin bağı kariyerine de yansımış durumda. 2014 yılında şehrin "Küresel Tanıtım Elçisi" olan sanatçı, şehre olan sevgisini şu "Welcome To New York" isimli parçasında dizelerle anlatmıştı:

"Her büyük aşk gibi, seni merakta bırakıyor / Her gerçek aşk gibi, sürekli değişiyor / Her hakiki aşk gibi, seni deli ediyor / Ama biliyorsun ki hiçbir şeyi, hiçbir şeyi, hiçbir şeyi değiştirmezdin."

NFL yıldızı Travis Kelce de en az nişanlısı kadar New York hayranı görünüyor. Kelce, daha önce verdiği bir röportajda şehirdeki yaşam tarzına olan beğenisini şu sözlerle dile getirmişti:

"Şehirde öylece vakit geçirmek çok havalı. Sanırım New York'ta yapmayı en sevdiğim şeylerden biri, sadece şehirle bir olmak, sokaklarda yürümek ve o elektriği hissetmek; herkesin kendi işine baktığını görmek ve yol boyunca birkaç yeni insanla tanışmak."