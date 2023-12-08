Engin Altan Düzyatan'dan eşi Neslişah Alkoçlar'a romantik doğum günü kutlaması

Emir Aras ile Alara adında iki çocukları olan ünlü çiftten Neslişah Alkoçlar, 35 yaşına bastı. Eşi Engin Altan Düzyatan ise eşinin doğum gününü sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla kutladı.

'HAYATTA EŞİNİ BULABİLMİŞ ŞANSLI İNSANLARDAN HİSSEDİYORUM'

Ünlü oyuncu eşi için şu sözleri paylaştı: "İlk beraber kutladığımız doğum gününden bu yana 10 yıl oldu… Hayatta eşini bulabilmiş şanslı insanlardan hissediyorum kendimi. Huzurla, sevgiyle, birlikte nice 10 yıllara... İyi ki doğmuşsun."

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Neslişah Alkoçlar ise "Sevgilim nice beraber yaşlarımıza" diye karşılık verdi.