Esra Bilgiç'e sette doğum günü sürprizi

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Bir İhtimal Daha Var set ekibinin kendisine yaptığı sürpriz ile doğum gününü kutladı. Sahnesi olduğu söylenerek sete çağrılan Bilgiç, doğum günü şarkısı ve alkışlar sebebiyle kısa bir şaşkınlık yaşadı.

Ünlü oyuncu sete getirilen doğum günü pastasını üfleyerek yeni yaşına 'merhaba' dedi. oldu ve tebrikleri kabul ederken duygusal anlar yaşadı.

Netflix’te yayınlanacak yeni dizi Bir İhtimal Daha Var’ın oyuncu kadrosunda Esra Bilgiç, Ata Demirer ve Uğur Yücel yer alıyor. Çekimleri Urla’da gerçekleşen dizinin setini ziyaret eden bir isim de Şener Şen olmuştu.