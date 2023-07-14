Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Ünlü oyuncu Ezgi Mola Mayıs ayında sevgilisi Mustafa Aksakallı ile nikah masasına oturdu. Nikahın ardından Ezgi Mola'dan hamilelik müjdesi geldi. Ünlü çift, son olarak Alaçatı'da düzenledikleri bir partiyle bebeklerinin cinsiyetini açıkladı.

ERKEK BEBEK GELİYOR

Mola'nın bebeğinin cinsiyetini duyurmak için yakın arkadaşı olan oyuncu Enis Arıkan sürpriz bir parti düzenledi. Ünlü çift, arkadaşları Arıkan'ın sürpriziyle bebeklerinin cinsiyetinin erkek olduğunu öğrendi.

"BİZİMKİLER DÜĞÜN DAHİ YAPMADI, BABY SHOWER DA YAPMAZDI"

Oyuncu Enis Arıkan "Tabi ki de partiyi ben organize ettim. 2 gün önce öğrendim ve cinsiyeti sadece ben biliyordum. Bizimkiler böyle süslü şeyler sevmez, ben de böyle şeyleri çok seviyorum. Geyik olsun... Alaçatı'da olan arkadaşlarımızı davet ettim güldük, eğlendik. Bizimkiler düğün dahi yapmadı böyle baby shower falan yapmazlardı. Ben hırsımdan yaptım tabi" dedi.

Çiftin partisine Berkay, Özlem Ada Şahin, Murat Boz, İbrahim Büyükak, Nurdan Besen, Gupse Özay, Sinan Engin, Oğulcan Engin ve Mehmet Yılmaz Ak, Eser Yenenler ve Berfu Yılmaz gibi ünlü isimler katıldı.